綠營近日性騷爭議連環爆，引發性騷是民進黨DNA的熱議。媒體人董智森5日在《大新聞大爆卦》節目指出，過去總統蔡英文曾被綠營大老說，穿裙的哪有辦法指揮三軍？這種充滿性別歧視的言論，藍營都還要批評、替蔡抱不平，但這些粗鄙語言綠營平常都在講，因為抗中保台，依樣含淚支持。名嘴謝寒冰也提到，綠營媒體人鄭弘儀曾在造勢場公然罵馬英九三字經，其實民進黨地方選舉經常這樣，支持者就喜歡這種「口氣」。

董智森表示，那些粗鄙的語言，在他們的選舉造勢場合，甚至平常在開會，三不五時就拿出來講，而且現場很多女性在，他也無所謂，這就變成民進黨文化的一部分。大家就包庇，只要能獲得政權，其他算什麼？有些人不以為然，但還是會含淚投票給民進黨。因為民進黨抗中保台嘛，他貪汙我們也支持，他性騷、性侵我們也支持，每個人都知道陳水扁貪汙，還是繼續支持，民進黨就這樣一直獲得政權，因為很多人不死心。

「我們台灣結構壞了，因為我們選錯了八年前講這句話的蔡英文！」董智森強調，她是一個縱容的加害者，從來不當一回事。過去很多人還替她不平，因為很多民進黨大老還說，穿裙的哪有辦法指揮三軍？那種充滿性別歧視的言論，藍營都還要批評他，很多人替蔡英文不平。這些東西蔡英文是可以改變的，讓台灣社會愈來愈重視這個問題，讓大家走向一個比較正規的方向。

謝寒冰直言，強烈建議李正皓跟林飛帆都不要退選，因為這是一個很好的機會，可以驗證一下台灣社會，到底是不是支持一些吃案的、有性侵、性騷嫌疑的人，如果他們能夠選上，就代表台灣人支持這一套，「就代表董哥剛剛講的是對的，台灣人喜歡這種『氣口』（口氣的台語）！」

「就是喜歡這種輕視女性，就是喜歡這種講話亂七八糟？」謝寒冰提到，還記不記得，當時鄭弘儀有一件很有名的、後來落淚道歉，就是他在競選場合直接罵馬英九三字經，全罵出來了。可是民進黨在地方選舉的時候，經常都是這樣，因為自己以前常去情蒐，他們現場就是這樣亂罵一通的，大家還覺得這樣很爽。民進黨就是這樣，從來沒變過。

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