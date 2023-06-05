中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅今日應約與法國總統外事顧問博納通電話。王毅表示，中歐作為多極化進程兩大力量，共同利益遠大於分歧，雙方應多往合作上想，少往對手上靠，攜手為世界提供更多穩定性。雙方還就「烏克蘭問題」（俄烏戰爭）協調各自立場，同意要為開啟政治解決進程不斷積累和創造條件。

據中國外交部網站5日消息，王毅表示，馬克宏總統4月訪中取得圓滿成功，兩國元首達成一系列戰略共識，雙方要加緊落實，共同推進下步重要議程，展現中法全面戰略夥伴關係的高水準。馬克宏總統近期在國際多邊平台上的重要表態體現了法方獨立自主的外交傳統，歐洲各國也更積極與中方開展對話接觸，中方對此表示讚賞。

王毅說，相信法方將繼續奉行理性積極對中政策，為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。中歐作為多極化進程兩大力量，共同利益遠大於分歧，雙方應多往合作上想，少往對手上靠，攜手為世界提供更多穩定性。

博納表示，馬克宏總統對訪中成果特別是與習近平主席深入溝通感到高興。法方願與中方加強合作，為法中、歐中關係的發展、為國際和平穩定做出貢獻。法方認為歐洲應保持團結，堅持獨立自主，與中國建立相互尊重、共同繁榮的夥伴關係。

雙方圍繞全球性挑戰交換了意見。法方期待全球北方和南方國家加強合作，實現更均衡、永續發展。王毅表示，中國始終是南方重要成員，一直主張已開發國家要以實際行動支持南方國家的發展。同時，作為最大的開發中國家，中國堅持通過南南合作為開發中國家提供助力，維護南方國家的正當權益。