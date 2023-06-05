因為疫情影響停辦3年的台琉盃國際帆船賽，將於6月11日登場。基隆市產業發展處表示，今年的比賽有45支隊伍參賽，是歷屆參賽隊伍最多的一年。基隆市政府也將於6月10日及11日兩天，在碧砂漁港舉辦帆船生活節。

暌違3年的台琉盃國際帆船賽將於6月11日在碧砂漁港展開。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市產發處表示，台琉盃國際帆船賽進入邁入第25周年，自2004年由基隆接手後，也邁入第19年。搭配本屆帆船賽，市府將於10日及11日兩天舉辦帆船生活節，結合帆船知識小學堂和山海餐車市集及賽事轉播，另外也規畫觀賽船，邀請民眾從海上近距離觀賽，邀請民眾一起體驗帆船運動的魅力。

暌違3年的台琉盃國際帆船賽將於6月11日在碧砂漁港展開。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

產發處指出，今年原本有超過50艘帆船報名，但少數隊伍因船隻維修及保險因素無法成行，但仍是歷屆之最。參賽隊伍的國籍分別來自台灣、日本、香港、馬來西亞、美國及多明尼加等，同時有超過350位16國籍的選手參與，是亞洲最具規模的重型帆船賽事之一。

台琉盃每年由基隆和日本石垣島和宮古島輪流舉辦，今年輪到與宮古島舉辦，6月11日首先在基隆嶼舉行繞島賽，12日進行基隆至日本宮古島的越洋賽，15日為宮古島平良港的場地繞標賽。帆船賽考驗團隊間的默契、體力與經驗，而帆船同好之間的國際交流也是台琉盃國際帆船賽能歷久彌新的重要關鍵。

基隆市府舉辦的帆船生活節，現場規畫了25攤的餐車市集及帆船知識小學堂闖關遊戲，現場使用悠遊付電子支付，每筆還可享10％折扣（單筆最多享50元上限折扣），有吃有玩。

另外，想觀賽的民眾，除了搭乘觀賽船出海觀賽外，整場賽事將由體育主播徐展元在碧砂漁港進行賽事轉播，並也在基隆市政府潮嚮山海基隆官方臉書全程直播，也可以透過TracTrac衛星系統進行全程線上觀賽。此外，民眾也可以在6月11日上午10到12點間，到基隆101高地或潮境公園等最佳觀賽點，欣賞這場難得的帆船盛會。

基隆市政府產業發展處表示，帆船的航行結合力與美，完全仰賴大自然的力量和操帆技巧，是學習與大海共容的最好綠能運動，近年來開始蓬勃發展，在海洋委員會資源支持下，讓基隆市政府對於帆船運動結合海洋產業的發展和人才的培育能更加深入；而透過航港局的支持，今年也將持續舉辦更多遊艇自駕的體驗及帆船生活體驗，邀請民眾一起走入海洋，向海致敬。