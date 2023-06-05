韓國政府3月公佈「國家尖端産業培育戰略」後，全球主要半導體製造設備企業如美國應用材料（AMAT）、荷蘭阿斯麥（ASML）預料將齊聚韓國設立研發中心與服務網點，韓國半導體龍頭三星電子也提出在20年內投資300兆韓元（合台幣約7兆元）建設半導體生産基地計劃，形成一個大型半導體設備群集中心。

《日經中文網》指出，韓國政府計劃使供應商集中在半導體工廠周邊，目前正在商議稅收優惠等招商政策。近日大型半導體製造設備企業的高管相繼訪問了首爾市周邊京畿道的道廳，目的是討論道內的投資計劃、基礎設施建設、稅收優惠等。目前三星選定的半導體生産基地將位於京畿道龍仁市。

報導說，全球半導體第2大廠商三星和第4大廠商SK海力士原本就在京畿道建立了主力生産基地，正在積極進行設備投資。美國應用材料公司以龍仁市為第1候選，推進新建研發中心的計劃，目標是在2023年內選定地段，幾年內投入使用。半導體製造設備領域的第2大企業、擅長光刻設備的ASML正在華城市建設組裝和研修中心，面向三星、SK的客戶服務，對2家公司的技術人員等實施培訓，投資額為2400億韓元（合台幣56億元），預計2024年投入使用。

日本的東京威力科創（Tokyo Electron）將擴充華城市的技術開發基地，在三星半導體部門的研發基地旁邊增設清潔車間，擴充設備。愛發科（ULVAC）2024年將開設該公司在韓國的第一個技術開發基地。原日立製作所系企業KOKUSAI ELECTRIC及日立高新技術（Hitachi High-Tech）也將增強清潔車間等，完善技術支援體制。

全球最大半導體代工業者台積電（TSMC）已率先行動，全球供應商已進駐了台積電的根據地台灣新竹地區，正在進行尖端半導體開發的磋商。三星在最尖端半導體方面緊追台積電，也以先進的製造技術為目標，推出共同戰略。

報導指出，目前半導體是中美對立的焦點，美國政府已開始限制對中國大陸出口半導體設備，這也是影響因素之一。三星和SK對中國大陸現有基地的投資受到限制，不得不在韓國國內擴大投資。半導體設備企業也迫切需要增加中國大陸以外的訂單，以彌補中國大陸訂單的縮減。

各國政府為強化本國的半導體産業，在吸引相關企業建廠上展開了競爭。從大型設備企業的角度來看，目前處於邀請者眾多的狀態，也有很多企業為經營資源的地域分配而頭疼。大型半導體設備企業優先在韓國和台灣擴充基地的動向短時間內或將持續。