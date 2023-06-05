國家智庫資策會去年啟動「組織轉型」改造，朝第三方協力機構邁進，目標2025年時把中立驗證服務營收拉到7至8成。為此資策會今年還罕見編列「赤字預算」，以年度虧2000萬為出發，以因應轉型期收入減少、支出卻增加的陣痛。

資策會所要轉型的第三方服務，主要包含兩大類，一類是專業的角度，主要媒合各方資源、發展數位經濟商模。另一類，則是發展公正的第三方檢測驗證機制。

資策會執行長卓政宏以「米其林」對餐廳的驗證，來形容資策會要走的角色。當企業發展到一定成熟度，走出國際時，也必須要符合國際標準，甚至要先制定標準，這就是資策會可以做的裁判、教練角色。

以軟體採購為例，資策會就要提供一套檢測的驗證機制，例如將雲端品質的第三方驗證測是納入驗收條件，不再只是低價取勝。還有引進國際工控資安驗證，下半年還將啟動跨境隱私規則(CBPR)驗證服務。

過去資策會最大老闆是政府，營收來自官方標案或委託占7成，第三方服務僅占1成。轉型以來，現已提升到2成。卓政宏表示，目標2025年拉高到7至8成。

為了展現轉型決心，資策會2023年還罕見編列「赤字預算」，以年度收支虧2000萬來編。主要是轉型過程中，資策會慢慢不接傳統執行案件，收入會減少，相對用在轉型人力培訓、取得驗證技術等支出卻會增加，所以預期全年虧損。不過該會強調，雖以赤字預算編列，還是力拼年底最終可達收支平衡。

另外，卓政宏也改變打績效標準，過去會裡各單位考績，財政表現評分占30分，現在降到10分，少掉的20分要改以單位轉型比例績效來打分數。

一年轉型以來，卓政宏針對會裡2000位同仁，召開30場內部溝通會議。然而，調整過程中間還是遇到很多困難，尤其是外部的。卓政宏很有感觸的說，像是需要產業的配合，還有主管機關的溝通理解。

他舉例，數位部成立的產業署，人員多來自經濟部。高層主管可能知道轉型方向，但中階主管仍沿襲以前的做法，認為很多產業界服務為何不能由該會來做。，他強調，還是要持續對話，朝強化第三方機構服務能量，回歸「資訊策進工業」初衷，帶動產業數位轉型去走。