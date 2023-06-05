女星陳喬恩2022年與小9歲的馬來西亞富二代曾偉昌（Alan）結婚，兩人的婚後生活十分幸福，除了過往男方曾曝光陳喬恩游泳的影片外，兩人也時常形影不離，頻頻放閃。近日，有網友目擊小倆口在機場「抱緊緊」的模樣，而相關畫面在網路上流傳後，也讓一眾粉絲被閃瞎了雙眼。

近日陸網流傳陳喬恩宇曾偉昌在日本機場秀恩愛的短片。只見在不到30秒的影片中，可見到陳喬恩飛奔撲向曾偉昌，而男方也甜蜜回抱，並如蜻蜓點水般送上幾個滿懷愛意的吻，而後，即便男方在處理事務，陳喬恩也不願錯過與老公相處的時間，轉換姿勢變成背後抱，小鳥依人的在與他撒嬌，整個畫面充滿了滿滿的粉紅泡泡。

而相關畫面也在陸網上吸引不少粉絲爭相前來朝聖，紛紛留言寫下：「好甜好甜，他們倆人真的好配」、「感覺喬恩很幸福呀，找對了人」、「說實話當初看綜藝以為只是個節目而已，沒想到竟然成真了」、「真的完全不顧我們這些單身狗的死活。」此外，陳喬恩近日還在社群平台小紅書上曬出老公送的「兔兔」禮物，顯見兩人愛情的甜蜜。

事實上，陳喬恩與曾偉昌在戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》中結緣，並於2022年3月低調完婚。事後，兩人一同登上《妻子的浪漫旅行》第六季，分享雙方的感情觀、婚姻觀以及婚後的種種互動，有歡笑也有淚水的故事吸引不少觀眾們守在螢幕前觀看。