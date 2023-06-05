民眾黨主席柯文哲出訪日本東京，5日晚間於出席日台交流協會晚宴，由日台交流協會會長大橋光夫親自接待，2名東亞事務相關的中央政府部門官員與會，該行程並未公開。據轉述，大橋光夫好奇柯如何處理兩岸問題，台灣不可能在軍事上與中國對抗，但台灣可以讓中國打台灣的代價提高，這是他的戰略。

由於大橋光夫知道柯文哲在騎腳踏車，特別致贈日本製腳踏車車載燈。（民眾黨提供／楊亞璇東京傳真）

除大橋光夫，日本台灣交流協會理事長谷崎泰明、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰均出席晚宴。由於大橋光夫知道柯文哲在騎腳踏車、一日雙塔，特別致贈日本製腳踏車車載燈。

據轉述，大橋光夫詢問，柯已宣布參選總統，該如何處理台灣內部及兩岸問題，柯提及，如果台灣是個團結合作的國家，那可以派人面對美國與中國，但台灣現實是個內部意見分岐的國家。

柯文哲續指，兩岸問題是太平洋兩岸，必須由這個觀點去處理兩岸問題，今年訪美也被問到這個題目，對方也表示誰當總統都沒有意見，唯一不同的是中國的態度。

他說，他在卸任前兩週有到新加坡見到他們的政府高層，因為新加坡在美中之間處理的很好，有詢問新加坡的作法，對方回答「台灣內部都沒有共識怎麼處理對外問題。」這句話給他很大的啟示。

日本台灣交流協會會長大橋光夫（右四）、日本台灣交流協會理事長谷崎泰明（右二）、日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰（右一）均出席。（民眾黨提供／楊亞璇東京傳真）

柯文哲重申，客觀的講，台灣現階段不可能統一或獨立，統獨在現階段是假議題，台灣圍繞著現階段不可能解決的問題超過20年，國、民兩黨都用這個議題都做政治工具，他認為這是不對的。

柯文哲指出，要維持現狀不容易，和平有代價，美國防部的戰略是嚇阻，台灣不可能在軍事上與中國對抗，但台灣可以讓中國打台灣的代價提高，這是他的戰略。

柯強調，自己還是主張想辦法改變中國，如果本質不變還是會想辦法突圍，如果沒有做到這點，中國永遠與世界為敵；從他訪問美國、日本行程中，發現來聽他演講的中國學生非常多，他認為可以一步一步改變中國。