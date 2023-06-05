近年來許多餐廳紛紛推出QR code點餐系統，讓顧客使用手機自行點餐，就有網友認為掃碼點餐快速又衛生，好奇為何有人會覺得不好用，話題引起討論，其中不少人都抱怨用手機點餐效率差，甚至還要被收服務費很不合理。

一名網友在PTT八卦板發文表示，看到外媒報導美國人越來越不喜歡用手機掃碼點餐，導致餐廳QR code使用率下降，但自己認為掃碼點餐明明快速又衛生，台灣現在越來越多店家也跟進，麥當勞、鬍鬚張、爭鮮外帶都要用QR CODE，好奇「QR CODE點餐真的不好用嗎？」

貼文引發熱議，部分網友認為方便，「蠻方便的啊？為啥不喜歡」、「超爽，不用跟店員講話」、「這個我還滿愛，慢慢選慢慢挑」、「很好啊，不喜歡服務生在旁邊等」、「QR code才好，不用排隊還要等一堆莫名其妙的人浪費時間」。

不過也有網友認為掃碼多此一舉，「用這幹嘛？叫服務生過來介紹啊」、「一分鐘能點完餐的事，結果在那花五分鐘點」、「我都說我沒帶手機，店員還不是乖乖讓我點餐」、「上面資訊廢到笑，我還不是要問店員」、「對老人很不友善，沒智慧型還不能點餐」、「有些店收訊很差，還要改用店wifi」。

其中最多人不滿的是自行點餐還要給服務費，「線上點餐還敢收服務費，我都直接走人」、「QRcode點餐就不要收10%服務費」、「不收服務費我就沒意見」、「店家省下一個人的成本，餐點有便宜給消費者嗎？」、「吃到飽用QRcode點餐還給你設cd時間有夠垃圾」、「有CD的是吃到飽的吧，怕被吃」。