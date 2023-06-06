美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。對此，退役少將栗正傑5日就表示，「以美軍來講，他們一直很害怕台灣海峽萬一被中國大陸所控制的話，那可能會影響到全世界的經貿，所以美國一直強調自由航行」，引發討論。

栗正傑5日在政論節目《新聞大白話》中表示，「這次台灣海峽中美交鋒的事件，大家不要小看，這事情很嚴重，因為台灣海峽是整個東亞地區，貿易很重要的海上管道，以美軍來講，他們一直很害怕台灣海峽萬一被中國大陸所控制的話，那可能會影響到全世界的經貿，所以美國一直強調自由航行」。

不過栗正傑也提到，「但對中國大陸來說，台灣海峽是我的內海，你不能從我這邊經過，要經過可以但是要無害通過，你軍艦經過的話是有害通過，那我就要給你攔截」，最後栗正傑也說，「可是現在雙方又不敢真的對打，所以只能互相用鬼切的方式，不管是軍機還軍艦，這問題就是，對他們來說都對對方有威脅，可是誰也不敢先動手」。