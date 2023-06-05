許多人和另一半分開時若不是和平分手，對於前任往往不會有好臉色。一位女子表示，前男友過去交往時，劈腿、約炮、喝茶樣樣來，受傷很重的她因此斷絕所有聯繫與往來，甚至為此出國留學，今年她回國後連絡上共同友人，沒想到卻聽說前男友得了睪丸癌，前男友除了積極治療外還動了切除手術，讓她直呼「我真的很想笑」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她秉持著婚後才發生性行為的信條，交往時一直拒絕前男友求愛，沒想到對方多次劈腿不同女生，不過每次她都相信前男友的說詞，直到後來原PO發現，前男友不只劈腿還有約炮和嫖妓，甚至反過來怪她不接受求愛才會找別人，她心灰意冷下終於決定分手，還為了避免自己心軟接受復合要求而出國求學。

今年原PO終於回國，覺得是時後重新連繫過去的友人，於是開始和兩人的共同友人吃飯聚餐，沒想到卻因此聽到前男友罹患睪丸癌的消息，前任除了積極治療也做了切除手術，「聽到這個消息時，我真的很想笑」，原PO強調，她並非是想幸災樂禍，但還是會忍不住笑意，覺得男友得病根本是渣男的報應，「一個管不住下面的渣男失去了他的作案工具，還真大快人心」。

對此，許多網友紛紛回應，「這真是最美好的結局，我也好想看前男友遭報應」、「希望每一個劈腿渣渣都是這個結局」、「同喜，我弟的老婆婚後劈腿移工，為了玩得歡不要孩子，也很少來看，後來直接得卵巢癌，我們家也嗨翻天」。