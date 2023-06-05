夏季連連高溫，民眾對冷氣需求大增，國內有人力銀行表示，冷氣師傅開出月薪10萬仍缺工，以平台上的Tasker找師傅來看，冷氣空調類職缺需求較去年多7倍、清洗案件數較往年成長30倍，預估可創45億商機，在龐大商機下，預估6至8月冷氣師傅職缺需求持續上升，這也說明月薪10萬元仍找不到人的原因。

Tasker找師傅表示，國內的冷凍空調技術人員卻正面臨缺工問題；一般來說，冷氣師傅月收入7至8萬元沒問題，甚至可到10萬元，幾乎是中小企業中階主管的薪水。

人資專家楊宗斌表示，不只冷氣師傅找不到人，水電、修車師傅等，求供比都長期大於2，也就是平均1個師傅尋職，平均有3、4個工作機會等著他，現在「師傅」都奇貨可居、行情高漲，因為他們的工作環境伴隨辛苦、骯髒、危險，即使業者開高薪，年輕人也不見得想當學徒。

若以近來需求最大的冷氣清洗師傅為例，此產業多採用「論件計酬」，平均清洗一台冷氣的費用從2500元至5000元不等，清洗所需時間1-2小時，因此在旺季單量較多的狀況下，師傅月收入可落在7-8萬元，甚至有望達10萬元。

然而，即使坐擁高薪，Tasker找師傅平台指出，冷凍空調產業仍有「入行門檻高」、「專業技術需求高」、「工作環境辛苦」等不利條件，使得不少師傅反映「提高學徒月薪，還是難以找到學徒」。