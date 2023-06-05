綠營性騷爭議連環爆，最初爆出的案件「輝哥」讓民進黨副秘書長許嘉恬辭職，前副秘書長林飛帆也遭質疑吃案，立委參選前景受衝擊。前立委郭正亮5日在《新聞大白話》節目強調，賴清德現在對黨職、黨公職還沒有講出處理標準，可是有一個最頭痛的他碰不了，就是做總統府資政顏志發，他是小英之友會總會長，百工百業後援會都是他在主導，對蔡英文恩重如山，比輝哥還恩重一百倍。所以這個就是賴清德最大的考驗。

「我覺得賴清德該講的政治的大原則已經講了，他說性平事大，不要以大局為重！」郭正亮表示，蔡沐霖要提告，賴受訪時說，這不是最好的方法，他事實上就是建議：你們不要告啦！坦白講，告根本就不會告成，因為《性騷擾防治法》的追訴期是6個月，做行政申訴最多也只有1年。所以這種動作都是做假的，最近就不斷看到有一些加害者說：妳來告我啊！因為他知道不會告成，都已經超過6個月了，妳怎麼告？

郭正亮指出，所以真正這種事情要處理，就是要調查真相，做政治處分。所以現在就是考驗賴清德，他真的很倒楣，所有性騷事件都是在小英任內幹的，那蔡英文妳當黨主席在幹什麼？幹假的？輝哥那麼多？每個人都用權力關係把案子壓掉了是不是？到處都有輝哥的影子是不是？所以現在大家就要看賴清德把肩膀拿出來，這個劍到底要砍在哪裡？比如說許嘉恬自己辭職，本來是停職。「林男固，你要人家辭職？還是免職？」

「所以人家才會問何志偉的事嘛！」郭正亮提到，性騷擾這件事麻煩在於，往往是受害人的主觀感受，那何志偉一定會說，我當時沒有那個意思。不覺得幾乎每個人都這樣說嗎？為什麼要成立性平小組就是這樣，何志偉跟當事人要不要來面對性平小組？那假設何志偉這件事情也是真的，那你賴清德要怎麼處理？這個部分賴清德還沒有講出標準，因為何志偉並不是黨職，如果公職被指控要納入黨中央性平小組調查，請問這是不是賴清德的標準？

郭正亮強調，賴清德現在缺的就是，要把每一個該走的程序，處罰的標準要講清楚。可是有一個最頭痛的他碰不了，那個人叫作總統府資政！那個很大條，那個女孩會忍了8年的辛苦，她一定是看到這麼多人出來講，metoo，她被鼓勵了，決定講出來，寫了將近2000字。「第一時間我就相信這女生講的是真話。」再去看顏志發怎麼回答？完全汙衊！要請總統府處理，總統府說：我們沒有調查權！

郭正亮直言，接下來就看總統府，要不要啟動性平委員會，請當事人跟顏志發來做調查。「你敢不敢調查嘛！我知道這個人是小英之友會的總會長！」百工百業後援會都是他在主導，對蔡英文是恩重如山，比輝哥還恩重一百倍。所以這個就是最大的考驗，這個人賴清德敢碰嗎？所以許嘉恬為什麼不敢碰輝哥？林飛帆為什麼不敢碰輝哥？「這真正的政治淵源就是權力關係！」

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