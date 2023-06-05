近期多家美國企業高層到訪大陸和台灣，輝達CEO訪台灣更引起一陣旋風，大陸媒體也斬釘截鐵指稱黃仁勳將於周二（6日）訪問上海。不過，大陸官媒周二證實，黃仁勳在結束台北之行後已返回美國，等於是間接否認近將訪問大陸傳聞。

在此之前有大陸官媒引述消息人士稱，黃仁勳可將於周二訪問上海，此行預計會見騰訊、Tiktok母公司字節跳動、浪潮等企業高管。還有媒體指出，黃仁勳此行有望開設新的中國繪圖處理器（GPU）研發分部。

大陸官《經濟觀察網》5日報導說，輝達執行長黃仁勳在結束台北國際電腦展（COMPUTEX）後已經返回美國。隨著黃仁勳返美，有關他將訪問大陸的傳言被證明是錯誤訊息。

黃仁勳1日在台北受訪時被問及訪問中國的計畫時表示，他尚未決定是否訪問中國。外界分析人士指出，美中關係日益緊張，美國政府禁止晶片商向騰訊和字節跳動等中國客戶出售最先進的AI晶片組，外界近來也更加關注做為AI晶片製造商的輝達可能面臨地緣政治帶來的挑戰。