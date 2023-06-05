法務部法醫研究所上周五已完成賴男解剖鑑定報告，並以「最速件」公文送交台中地檢署。（本報資料照）

擁台中市5億房產的賴姓高中生死亡案，賴母委託知名法醫高大成驗屍，質疑死者右手有「4針孔」等疑點，法務部法醫研究所上周五已完成賴男解剖鑑定報告，並以「最速件」公文送交台中地檢署。據悉，部分鑑定結果與高大成聲稱的「驗屍研判」有落差，檢方將依法醫所報告盡速釐清疑點。

剛滿18歲的死者賴姓高三生，日前獲生父贈與30筆不動產，估計市值高達新台幣5億元，賴男生父今年4月底過世，5月3日告別式，翌日賴男與夏姓地政士兒子外出，2人登記結婚後2小時，賴男即在夏男住處意外墜樓身亡。

賴母控告夏氏父子「謀財害命」，委託法醫高大成日前2度驗屍，高大成認為遺體外觀大致完好、無明顯出血，僅右手封閉性骨折，質疑恐遭「下毒」，再加工偽裝成墜樓；死者右手有4個可疑針孔，脖子有疑似勒痕等疑點。

法醫所證實，法醫所上周五已完成賴男解剖鑑定報告，並以「最速件」公文送交中檢，中檢最遲在明天就會收到報告。

對於高大成一再發表「驗屍」結果，似有意「主導」檢警辦案方向一事，法醫所表示，基於偵查不公開，不評論高大成對於具體個案的說法，鑑定結果須由檢察官對外說明，法醫所無法說明及回應。