台大今放榜，薇閣高中共有9人正取台大醫學系，其中陳冠維更是榜首。該校今年升學成績驚人，除台大醫學系外，另有11人正取陽明交大醫學系，加上北醫等其它學校等總計有42人次錄取醫學系。此外，該校王穎婕也是台大醫學系繁星榜首。

薇閣高中學生今年學測12人滿級分，個人申請成績輝煌，共94人次正取台大各頂尖科系，除陳冠維及王穎婕為台大醫學系個人申請與繁星榜首外，王嘉仁是台大地質系榜首，同時已錄取北京大學、復旦大學及上海交通大學醫學系；張子薇則是台大土木系榜首，也已錄取北京清華大學建築系。

其中，陳冠維除是台大醫學系個人申請榜首，也同時錄取陽明交通醫學系、北醫醫學系、長庚醫學系。陳冠維的母親是一位護理師，受母親的啟發，從小便立志成為醫師，他在高一時參與中研院資優培育計畫完成小窩蛋白與發炎作用的研究，並於高中三年通過數學、物理、化學、生物四科奧林匹亞初試。

校方表示，熱衷研究的陳冠維有顆溫暖的心，疫情期間主動召集同學共同創作歌曲「光芒」，來鼓舞民眾並感謝醫護人員的辛勞。陳冠維高中三年都維持校內1%的成績，並樂於分享自己的讀書方法，與同學組成生物讀書會、擔任班刊創刊號的總編輯、線上與學弟妹分享自主學習研究，更長期以線上課業輔導的方式幫助伊甸基金會扶助的新住民小朋友，假日還到衛生所協助引導年長者施打疫苗、分裝快篩劑。校方說，陳冠維體會高齡長者健康照顧的需要，認為研究是醫學的基礎，期許自己未來能在高齡醫學上有更多的研究。

正取台大醫學系繁星推薦榜首的王穎婕，同時也是馬偕醫學系榜首、輔仁醫學系榜首、並錄取長庚醫學系。校方說，王穎婕對自然科學懷抱興趣，除了在生物、地球科學奧林匹亞競賽中取得優秀成績，亦透過參與清華大學生命科學資優人才培育計畫與修習Johns Hopkins University癌症生物學課程自主延伸學習，探索生物與醫學領域新知。王穎婕的父母親都是醫生，從小受到父母的啟發以及高中學習經驗的影響，立志成為耐心傾聽病患的小兒科醫生。自律的她兼顧課業學習與多元活動，不僅在數理資優班始終維持前1%的成績表現，更持之以恆地學習第二外國語法語，高二時即獲得法國教育部DELF B1檢定文憑。

另位學生是號稱「超級狀元」的賴柏勛，他學測六科拿下90級分滿分，正取台大醫學系、陽明交通醫學系。校方表示，賴柏勛利用計時器有效管理時間，提升學習效率，並使用自創的「對話筆記法」以更口語的方式詳細註記題目的關鍵，避免犯同樣的錯誤。喜愛學習的賴柏勛在高中自主學習計劃中，自學程式語言；高一參加陽明交通大學人才培育計劃的細菌學課程，學習細菌的一般構造、公衛的基本概念，以及20餘種細菌的異同處。在高二利用課餘時間閱讀Campbell生物學，了解生態學和分類學的奧秘，最後更藉所學通過生物奧林匹亞初試。賴柏勛期許自己未來更主動的了解醫學新知和新研究，甚至是智慧醫療的新突破等，成為一位跟得上產業趨勢的醫生。

數學資優班導師陳慧芳表示，今天台大放榜，班上共有9人考上台大醫學系，37人次正取台大各頂尖科系，三年下來學習成果豐碩。陳慧芳老師開心表示，這一屆學生在高中期間即便受到疫情干擾，但並未打亂學習節奏，關鍵就在於「耐煩」，把每天該做的事做到最好，因為簡單的事做久了就不簡單。希望班上學生在各個領域能夠繼續發光發熱！