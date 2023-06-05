女星曲艾玲在美國出生，在台灣讀書，大學畢業於柏克萊加利福尼亞大學，她毅然放棄高薪工作回台主持《繞著地球跑》，以字正腔圓的流利口條聞名，時常能在台灣各大典禮、活動看到她的身影，優秀工作能力受到廣播金鐘肯定，獲第48屆綜合節目主持人獎；近日她曬出20歲的照片，甜美外型引起網友注意。

曲艾玲今（5）日跟風曬出自己20歲時的照片，她回憶當時「我覺得好難想像那時的我想做小兒科醫師」，照片中曲艾玲穿著黑色吊帶裙，頭上還戴著皇冠，她手上拿著酒杯面帶微笑，氣質相當優雅，淡妝模樣十分漂亮。照片一出女星郁方讚「美」，其他網友表示：「青春美麗」、「超正」、「亞洲小姐好！」、「真的好美、好有氣質」。

曲艾玲雖然在美國出生，但她在台灣讀小學，曾在《命運好好玩》節目上透露10歲返台後進入私校讀書，上學第一天老師要她在黑板寫下自己名字，於是她照媽媽教的寫了「曲艾琳」，殊不知爸爸幫她辦理護照時，寫的是「曲艾玲」，老師更在她的名字上畫上大叉叉，唸她怎麼連名字都不會寫。這也因此成為她被霸凌的開端，同學嘲笑她「哪來的雜種，長一副中國人的樣子，不會中文真的很奇怪」，當時她不會寫中文也不會讀，但最後她奮發圖強從最後一名拚到全學年第15名。

（來源／影片取自命運好好玩 官方頻道 YouTube，如遭刪除請見諒。）

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。