綠營近日性騷爭議連環爆，不但各式身份加害人成為輿論撻伐箭靶，政壇意見領袖也各自發文聲援受害者。媒體人韋安舉網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析指出，在近一週政壇性騷擾事件網路輿論數據調查中，新北市長侯友宜成為這波台灣MeToo運動，網路意見領袖第一名。

「挺MeToo！護千萬台灣姊妹！侯友宜成網路意見領袖NO.1！」韋安5日在臉書發文指出，根據網路溫度計《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，05/29～06/04統計調查，在近一週政壇性騷擾事件網路輿論數據調查中，侯友宜成為這波台灣MeToo運動，網路意見領袖第一名。

韋安提到，侯在臉書發布兩篇反結構性性騷擾，保護女性的文章，6月1日《我們絕不能就這樣算了！》，以及6月3日《真相，不是執政黨明明知道還假裝若無其事，就以為可以一手遮天！》，共獲得8,437筆回文數以及1萬4,468筆按讚數。此一議題意見領袖聲量前5名分別為，侯友宜、王又正、羅智強、范雲、黃捷。

韋安強調，侯友宜之所以成為「挺MeToo護女性」網路意見領袖NO.1，則與他長期以來尊重女性、保護弱勢的「最強人設」有關。從警時期，侯友宜打擊犯罪、保護女性。從政後尊重女性，落實男女平權。新北市女性主管比例約佔3分之1，比中央和其它6都成熟都高。歷次民調中，侯給人安全感及尊敬保護女性的親切感，讓他支持度中，女性比例都高於他人。這也是侯友宜在2024最大競爭優勢之一。

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