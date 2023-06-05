歐洲央行6月例會 預期升息1碼 23:242023/06/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐洲央行（ECB）預計6月15日召開貨幣政策會議，匯豐全球研究的經濟學家預測，歐洲央行6月例會升息1碼，將存款利率升至3.5％，並暗示繼續緊縮貨幣。經濟數據顯示歐元區勞動市場仍然緊俏，歐洲央行總裁拉加德矢繼續升息抗通膨。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣府11項提案急待審 議會臨時會提前至6／15 《國際經濟》歐元區5月綜合PMI放緩至52.8 服務業有撐 《韓股》首爾股市升0.54% 市場押注聯準會暫停升息 #歐洲央行 #升息 #例會 #ECB #召開 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》美銀行業資本要求 傳聯準會恐提高20% 14:482023/06/05 財經 五月天7度鳥巢開唱完美達陣 任賢齊告戒這件事要小心 14:282023/06/05 娛樂 擺脫車用電池對中國依賴 德汽車大廠急尋歐美替代供應商 21:142023/06/05 財經 天成世貿國際會館中西謝師宴開賣 6／30前預訂享早鳥優惠 19:052023/06/05 生活 蘋果WWDC開發者大會倒數 實體特別活動限定贈品曝光 15:392023/06/05 科技 曼谷高級夜總會陸客開毒趴 48人被捕 09:592023/06/05 兩岸 《日股》33年來首見 日經指數漲破32000點 11:282023/06/05 財經 《國際產業》對科技巨頭徵網路建設稅 多數歐盟國家反對 13:282023/06/05 財經 央視網更新名單：海霞、歐陽夏丹等人已不再擔任主持人 10:242023/06/05 兩岸 苗縣每年3千敬老金自治條例 最快明年春節發放 12:562023/06/05 生活 港股開低走高 早盤一度升逾百點 11:532023/06/05 財經 離奇！台南民宅遭連開10多槍 槍手帶槍自首 屋主卻說沒這回事 22:082023/06/05 社會 IRONMAN歐洲冠軍錦標賽 謝昇諺創個人海外賽事最快 14:132023/06/05 體育 藍指今年從未舉行性平會議 政院駁：陳建仁5／23親召開 17:462023/06/05 政治 新北學童驗出藥物殘留 立委籲擴大調查 14:122023/06/05 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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