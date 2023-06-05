根據瑞士統計局公布，瑞士5月通膨年增2.2％，較4月的年增2.6％大幅放緩。凱投宏觀經濟學家指出，雖然瑞士央行總裁喬登（Thomas Jordan）近期釋出繼續升息的鷹派言論，但瑞士的通膨已經逼近央行零至2％的目標區間。