瑞士5月通膨降溫 逼近央行目標區間 23:242023/06/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據瑞士統計局公布，瑞士5月通膨年增2.2％，較4月的年增2.6％大幅放緩。凱投宏觀經濟學家指出，雖然瑞士央行總裁喬登（Thomas Jordan）近期釋出繼續升息的鷹派言論，但瑞士的通膨已經逼近央行零至2％的目標區間。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭斥資逾2千萬元打造2組新式蹦蹦車 太平山遊樂區13日啟用 虎尾農會溫馨端午情 全台唯一產銷履歷花生粽送愛心 基隆議會通過電動機車預算 市府需提供不限廠牌方案 #瑞士 #目標區間 #通膨 #逼近 #通膨降溫 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際經濟》歐元區5月綜合PMI放緩至52.8 服務業有撐 17:292023/06/05 財經 《國際金融》看衰標普年底跌至3900點 大摩給日韓台股按讚 16:492023/06/05 財經 農水署桃園高鐵站前黃金土地 這大廠得標蓋企業總部 14:252023/06/05 財經 台中北屯人口破30萬！ 「他」幸運獲999黃金紀念證書 18:412023/06/05 生活 CPI估連22月超過通膨警戒線 王美花：國營事業都有審慎因應物價 11:432023/06/05 財經 IRONMAN歐洲冠軍錦標賽 謝昇諺創個人海外賽事最快 14:132023/06/05 體育 減碳發電 大陸自主研製「太行110」重型燃氣輪機通過驗證 10:402023/06/05 兩岸 市區假日停車空間不足 立委協調威海營區供300車位 14:422023/06/05 生活 強降雨突襲高雄市區 4處慢車道積水 01:512023/06/05 生活 接見環團代表 蔡英文：盼重大政策都能經過廣泛社會溝通 17:202023/06/05 政治 午後雷雨來了！7縣市大雨特報 轟到晚上 14:552023/06/05 生活 台中夏田產業園區開發再邁進！ 二階環評過關 18:322023/06/05 生活 6／9-10／22福隆沙雕季期間 台鐵增停福隆4班次 10:572023/06/05 生活 《興櫃股》愛比科技旗艦級視訊會議攝影機 重磅登場 13:282023/06/05 財經 楊文科與新豐反生命園區自救會對話 諾3個月內完成總檢討評估報告 20:592023/06/05 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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