新加坡4月零售銷售年增3.6％ 意外攀升 23:232023/06/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 最新報告顯示，新加坡4月零售銷售年增3.6％，大幅優於市場預期的年減1.9％。儘管星國近期通膨升溫，但零售銷售仍出人意料地強勁，原因之一是觀光客重返新加坡。荷商安智銀行（ING）表示，遊客回籠有助零售銷售持續攀升。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 解封效應旺 台灣高鐵5月營收年增123％ 全訊5月營收1.1億元 年增28.4％ 《金融股》京城銀登近半年高價 前5月獲利倍增 #銷售年增 #零售銷售 #新加坡 #攀升 #零售 也許您會感興趣 推薦閱讀 大摩：預估大陸上半年經濟增長6％ 18:222023/06/05 財經 《日股》衝破3萬2 日經收在近33年新高 15:282023/06/05 財經 《航運股》慧洋-KY 5月稅前盈餘年減71.97% 每股稅前盈餘0.49元 17:092023/06/05 財經 NCCN加持 藥華藥5月營收4.18億創高、月增24％ 18:222023/06/05 財經 全新5月營收2.21億元 月增4成 21:132023/06/05 財經 《造紙股》士紙續拓消費品市場 資產活化案穩步前行 13:182023/06/05 財經 《其他電子》弘塑衝新高價 前4月EPS 6.28元 08:182023/06/05 財經 《食品股》鮮活5月營收4.53億元 創同期新高 16:492023/06/05 財經 南宮珉新婚豪宅裝潢曝光 購入6年市值暴增3700萬 09:332023/06/05 娛樂 《產業》BMW漲價 i4、X7漲10萬元 16:292023/06/05 財經 4子女「離奇夭折」 澳洲婦殺人罪坐牢20年特赦關鍵曝光 16:082023/06/05 國際 彰縣府金好禮甄選 獲選可獲網紅推薦7月底截止收件 15:272023/06/05 寶島 台灣塔歷經三朝未見影 中市府：將朝101模式推動 17:412023/06/05 生活 廣達林百里默默耕耘20年 烏龜哲學終成贏家 08:122023/06/05 財經 虎尾農會溫馨端午情 全台唯一產銷履歷花生粽送愛心 13:352023/06/05 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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