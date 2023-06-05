最新報告顯示，新加坡4月零售銷售年增3.6％，大幅優於市場預期的年減1.9％。儘管星國近期通膨升溫，但零售銷售仍出人意料地強勁，原因之一是觀光客重返新加坡。荷商安智銀行（ING）表示，遊客回籠有助零售銷售持續攀升。