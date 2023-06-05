出口增加 德國4月貿易盈餘勁升 23:232023/06/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 德國4月出口攀升和進口下降，帶動貿易盈餘大增，反映外國對德國商品需求增加。德國統計局5日公布，4月貿易盈餘經季調後上升至184億歐元（約197.1億美元），超越3月修正後的149億歐元。4月出口月增1.2％，進口月減1.7％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我外匯存底再增至5,628.68億美元 穩居全球第四 《金融股》京城銀登近半年高價 前5月獲利倍增 《航運股》慧洋-KY 5月稅前盈餘年減71.97% 每股稅前盈餘0.49元 #德國 #貿易盈餘 #進口 #億歐 #出口 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際金融》歐股持穩 油氣股勁升 16:092023/06/05 財經 《國際金融》看衰標普年底跌至3900點 大摩給日韓台股按讚 16:492023/06/05 財經 賴清德想與習近平共進晚餐 柯文哲酸：中共同飯人 11:532023/06/05 政治 天成世貿國際會館中西謝師宴開賣 6／30前預訂享早鳥優惠 19:052023/06/05 生活 民進黨性騷案連環爆 賴清德：有問題就解決問題 12:032023/06/05 政治 網揭民進黨逾40案性騷史！驚見賴清德曾意外「幫」性侵犯做1事 08:422023/06/05 政治 榮成5月本業轉盈 秋季大反攻搶賺人民幣 18:222023/06/05 財經 進口雞蛋買氣降 陳吉仲：部分將轉供加工業者、庫存 22:032023/06/05 生活 否認非核鬆動 賴清德：極端緊急情況須設想解決方案 12:192023/06/05 政治 美國最怕1領域輸大陸！拜登追殺晶片業藏心機 內幕曝光 10:452023/06/05 財經 擺脫車用電池對中國依賴 德汽車大廠急尋歐美替代供應商 21:142023/06/05 財經 陸駐日大使：對中半導體出口管制 將中日雙輸、美國獨贏 10:582023/06/05 兩岸 《其他電子》弘塑衝新高價 前4月EPS 6.28元 08:182023/06/05 財經 《基金》掌握未來30年再崛起 日股進場好時機 14:582023/06/05 財經 認了性騷案衝擊大！賴清德下3指示：不必分哪個黨主席任內 15:062023/06/05 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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