若根據2022年世界各國GDP總量排名來看，排名第一的美國該年度全年GDP總量為25.46兆美元，其後依序為中國（18.10兆美元）、日本（4.23兆美元）、德國（4.07兆美元）、印度（3.38兆美元）、英國（3.07兆美元）、法國（2.78兆美元）。蘋果的市值尤勝法國，堪稱是富可敵國。

另一方面，2023蘋果全球開發者大會（WWDC）將於6月6日凌晨1點（美國當地時間6月5日）召開，預計將發表蘋果MR頭戴設備等。

對此，天風國際知名分析師郭明錤4日曾發表推文，分享其近期與投資者討論2023 WWDC的重點。包括若Apple AR／MR頭戴裝置發表成功，將對3D交互設計與3D電腦圖像帶來巨大影響。

郭明錤指出，若蘋果的AR／MR頭戴裝置能優於市場預期，加上2023年下半年新款iPhone、Apple Watch與Mac大量出貨後推升營收與利潤，預期仍將有利於蘋果與關鍵供應商的股價。

此外，市場近期對蘋果何時推出類似ChatGPT服務的關注度，高於Apple AR／MR頭戴裝置。若蘋果在WWDC發表AIGC服務，將有助與延續目前的AI投資情緒。若蘋果的AIGC服務需要較高的硬體規格，甚至有機會帶動硬體換機潮。