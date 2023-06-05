今年2月，印度航空（Air India）宣布向空巴與波音採購共470架噴射客機（波音佔220架、空巴250架），此為航空史上最大筆客機訂單。若靛藍航空訂購500架空巴客機將打破此紀錄。
航空分析師表示，依空巴最近公布的官方定價，靛藍航空此次訂單總值可能達500億美元，但依照大宗訂單給予極大折扣的慣例，總值可能連一半都不到。
業界人士透露，空巴與波音正競逐靛藍航空另一份合約，爭取出售25架空巴A330neo或波音787寬體客機給這家印度廉航。三家公司皆婉拒回應此事。
外媒引述消息報導，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）可望取得印度最大航空公司靛藍航空（IndiGo）的500架A320系列窄體客機訂單。若成功的話，此交易合約價值上看500億美元，並改寫航空公司史上最大筆訂單記錄。
今年2月，印度航空（Air India）宣布向空巴與波音採購共470架噴射客機（波音佔220架、空巴250架），此為航空史上最大筆客機訂單。若靛藍航空訂購500架空巴客機將打破此紀錄。
航空分析師表示，依空巴最近公布的官方定價，靛藍航空此次訂單總值可能達500億美元，但依照大宗訂單給予極大折扣的慣例，總值可能連一半都不到。
業界人士透露，空巴與波音正競逐靛藍航空另一份合約，爭取出售25架空巴A330neo或波音787寬體客機給這家印度廉航。三家公司皆婉拒回應此事。
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