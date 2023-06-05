印尼5月通膨回到央行目標區間 23:242023/06/05 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據印尼統計局最新報告顯示，印尼5月通膨率降至4％，低於市場預期的4.22％和4月的4.33％，此為去年6月以來通膨首次回到印尼央行2％至4％的目標區間，主要因為全球食品和能源價格壓力減輕。印尼通膨在去年9月升至近6％的高峰。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《國際經濟》歐元區5月綜合PMI放緩至52.8 服務業有撐 宜蘭斥資逾2千萬元打造2組新式蹦蹦車 太平山遊樂區13日啟用 市區假日停車空間不足 立委協調威海營區供300車位 #全球 #通膨 #印尼 #目標區間 #統計局 也許您會感興趣 推薦閱讀 我外匯存底再增至5,628.68億美元 穩居全球第四 19:042023/06/05 財經 《基金》特斯拉銷售催速 電動車ETF喊衝 11:182023/06/05 財經 農水署桃園高鐵站前黃金土地 這大廠得標蓋企業總部 14:252023/06/05 財經 企業挺公益！行動購物車關懷長者 限定手搖贊助自閉兒 17:062023/06/05 生活 CPI估連22月超過通膨警戒線 王美花：國營事業都有審慎因應物價 11:432023/06/05 財經 《產業》綠商標排行 統一、蘋果占先機 15:282023/06/05 財經 台中夏田產業園區開發再邁進！ 二階環評過關 18:322023/06/05 生活 IRONMAN歐洲冠軍錦標賽 謝昇諺創個人海外賽事最快 14:132023/06/05 體育 6／9-10／22福隆沙雕季期間 台鐵增停福隆4班次 10:572023/06/05 生活 台中6歲童泡澡突無心跳！身上多處瘀傷 今解剖釐清死因 10:192023/06/05 社會 一場官商餐敘搞掉機場計程車接駁計畫 300台車明包圍交通部 15:152023/06/05 生活 美國安顧問：拜登將「在某個時間點」與習近平會面 11:482023/06/05 國際 陸外交部：不歡迎北約把觸角伸向亞洲 16:292023/06/05 兩岸 強降雨突襲高雄市區 4處慢車道積水 01:512023/06/05 生活 印尼舉行多國海軍聯演 強調「非戰爭」訓練 中美皆派艦參加 18:562023/06/05 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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