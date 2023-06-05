根據印尼統計局最新報告顯示，印尼5月通膨率降至4％，低於市場預期的4.22％和4月的4.33％，此為去年6月以來通膨首次回到印尼央行2％至4％的目標區間，主要因為全球食品和能源價格壓力減輕。印尼通膨在去年9月升至近6％的高峰。