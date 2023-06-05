政府推動綠能，推到軍事單位身上，在高雄鳳山的陸軍軍官學校在6月5日發表太陽能創意成果展。但是包括「太陽能救生衣」、「太陽能戰術背心」與「單兵鋰電池行動電源」，都被專家批評不實用也不安全。

據能源教育資源總中心的官網介紹，陸軍官校是在教育部的「潔能系統整合與應用人才培育計畫」的指導下，在2021年3月成立國防綠能實踐基地，期望「利用通識課程給予不同領域的軍校學生，認識能源及科技發展相關知識，使國軍軍官能源教育普及化。

然而，軍事專家趙武靈(Casey Chao)表示，先不論該計畫的動機是否良善，在成果展所展示的裝備完全脫離現實。比如「太陽能戰術背心」，一面是太陽能板，一面應該是蓄電池，請問這件背心的淨重多少?它還能再負載多重的裝備？還剩下哪些位置可以附掛其他設備？

「太陽能救生衣」也明顯不正確，它的太陽能安裝在胸腹部，然而落水之後，胸腹部大多數會泡在水裡，很難照射到太陽。

至於單兵鋰電池就更糟糕了，趙武靈在臉書上說「我不敢想像那個鋰電池是被擊中，會變得多光彩耀眼」，也就是鋰電池一但破損就會嚴重燃燒，而且難以撲滅。

放眼國際，包括美軍在內的西方軍事單位，確實有在發展單兵用的充電裝備，但是他們並不是草率的把硬質太陽能板縫在背心之上，而是其他更有創意的辦法。比如輕質的軟性太陽能發電片，就比硬質太陽能板實用的多；或是利用壓電效應，以步兵走路的力量來發電，以及利用熱電效應，借體溫與外在環境冷空氣產生的溫差來產生電能。

但是最重要的是，國內目前的步兵裝備有必要額外的電力嗎?趙武靈表示，以我們目前單兵裝備電子化的落後程度，有多少裝備需要電力？一個步兵有個光學瞄具與無線電就已經很了不起了，而這些東西大可以用現有的電池來做為動力，他們會需要在身上背著些轉換光電用的設備嗎？