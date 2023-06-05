民進黨性騷吃案風波延燒，一連串政治人物、公眾人物身陷性騷疑雲。沒想到5日又有一名女導演在臉書上痛訴指出，在2010年時她收到民進黨H姓政治人物的邀請，希望她能為高雄年底的五都市長選舉拍攝宣傳片／廣告，結果該名H先生卻以討論腳本為名，在汽車旅館對該名女導演進行性騷。這名女導演更坦言，「希望有一天，這個世界不再需要這麼多的眼淚和勇氣才能好好過下去，而我，只是想要好好拍片而已」。

這位女導演在臉書上PO出一篇「我只是想要好好拍片而已，我做導演已經20年」的文章表示，在2010年時，她收到民進黨H姓政治人物的邀請，「對方表明欣賞我的作品已久，希望我能為高雄年底的五都市長選舉拍攝宣傳片／廣告」。而在該名女導演坦言，接下這個案件之後，「他們後來的討論和會議，都是由競選辦公室的助理們和我聯繫，安排我一個人搭高鐵南下高雄，司機接送進行，從2010年3月中開始，前後橫跨近半年的時間」。

而這名女導演也非常信任H這個長輩、信任這個團隊，所以全心支持幫忙、很聽話。結果最後幾次競選辦公室安排的南下，該名女導演卻被告知的會議時間越改越晚，「直到事件發生，我都沒有想過會出事，甚至花上好幾年才漸漸回憶並且理解到自己身上發生了什麼事」，她回憶表示，「那天一切似乎如常，電話安排說要討論腳本、高鐵、H的司機接送。唯一不一樣的地方是，他們說平常常訂的那間商務旅館因為最近高雄活動多，都被訂滿了」。

該名女導演更接著說，「抵達高雄後，我被送到了一個汽車旅館。是的，有點怪，但因為幾個月來累積的信任，加上為了這個案子付出的沈沒成本，我依然選擇不疑有他」，結果當天會議時間越改越晚，直到深夜，H才一副拖著疲憊身心的樣子抵達，在簡略地聊了下後，也詢問該名女導演的理想和目標，甚至開始隱晦的表示可以幫助對方完成夢想，更直言「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」，而當時時間應該已經凌晨3、4點，該名女導演當下腦子很亂，一路裝傻，並刻意保持距離。

該名女導演更指出，「只記得他喊我過去，我不敢不從。我像個小動物般凍結了。戰逃反應都失能，坐在床邊，我只有僵住。腦子什麼都沒辦法想，只希望他趕快睡著吧拜託。我記得他有些緩慢隱晦的動作，要抱我，有摸到我，有摸到胸部。這真的too much，僵住的我動作不敢大，連呼吸都屏住的程度。只有順勢推移開，盡量保持距離，後來我看到被子裡有規律的動作，我根本不敢想他在幹嘛，再後來的記憶是，我藉故說要去廁所。然後開始拖時間，但我好害怕，我連上廁所都不敢，因為汽車旅館的廁所沒有門」。

該名女導演，更坦言，「那個夜晚，如此漫長。再後來的記憶是，天明之際他離開。整夜沒睡的我，再也睡不著。後來H的私人司機來接我，我記得我沿路拼命裝輕鬆、假沒事、硬聊天，深怕司機誤會我被睡了還怎麼的」，最後H的競選辦公室會計給了她一個厚實的信封袋，裡面是大額現金。「我到現在都不知道那筆錢的名目是什麼？腳本提案費？前製費？封口費？遮羞費？」

最後該名女導演更說，「那陣子出事回台北後，我沒有敢跟任何人說，只有高中摯友知道大概，細節我因為不想回憶沒有提及」，而直到2014年台北市長選舉前夜，我在媒體報導上，看到了H的名字，當時他綠色變成白色，當上了顧問。現在又由白色染回了綠色，在南部某大城擔任顧問。「我崩潰哭了一整夜，後來我才知道，這叫做PTSD，希望有一天，這個世界不再需要這麼多的眼淚和勇氣才能好好過下去，而我，只是想要好好拍片而已」。