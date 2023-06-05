全球最大石油出口國沙國能源部長阿卜杜拉齊茲親王（Abdulaziz bin Salman）透過聲明稿表示，7月起沙國的原油產量將由每日1,000萬桶降至900萬桶。

顧問公司Rapidan Energy總裁麥奈利（Bob McNally）表示，沙國自願每日減產100萬桶出乎市場意料，再次展現減產保價的決心。他預期今年下半年油市將轉趨供不應求，明年油價將升破每桶100美元。

早在OPEC+本次集會之前，國際能源總署（IEA）便已示警，第三季前全球石油供給缺口可能達190萬桶。能源研究機構Rystad Energy指出，沙國額外減產可能加劇石油供給短缺，7月的供應缺口可能超過300萬桶，此舉恐推高未來幾周的油價。

高盛分析師表示，OPEC+本次集會對油市而言是「溫和利多」，可能讓今年布蘭特原油的價格每桶上升1至6美元，取決於沙國維持每日產量900萬桶的時間有多久。

澳洲聯邦銀行（CBA）指出，若是布蘭特原油的價格維持在70至75美元之間，或降至更低水準，沙國自願減產100萬桶的行動可能延長。倘若布蘭特原油跌破每桶70美元大關，沙國可能擴大減產。

標普全球商品洞察（S＆P Global Commodity Insights）全球需求和亞洲分析主管Kang Wu表示，北半球夏季旅遊季揭幕將帶來龐大的石油需求，造成石油庫存減少，支撐未來幾個月油價走高。

在通膨逐漸降溫之際，Rystad Energy指出，油價上揚可能再推高通膨，促使央行繼續升息。

OPEC+生產全球約40％的原油，其產量決策牽動油價走勢。OPEC+的產量總計每日削減366萬桶，占全球石油需求的3.6％。