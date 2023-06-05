屏東一名廖姓男大生先前凌晨在租屋住裝水喝時，發現同樓層的情侶正在翻雲覆雨，愛愛的聲音傳遍走廊，便拿起手機竊錄，還上傳到網路上被當事人發現。屏東地院審結，依無故竊錄及散布他人非公開活動罪，處拘役50日及有期徒刑3月，均緩刑2年。可上訴。

判決書指出，廖姓男大生2020年7月間於屏東一間宿舍居住，同年8月凌晨離開房間裝水時，意外發現同樓層的情侶正在發生性行為，壞壞的聲音傳出走廊，廖男便拿出手機在情侶房門外錄下影片。

2021年5月間廖男在論壇《Dcard》的貼文下留言，稱「我在他們門外錄到%%%的聲音大半夜起床來裝個水，一開門就聽到整條走廊叫得到處都是」、「順帶一提50秒時男的射了」，還上傳竊錄的音檔連結，該對情侶輾轉得知後，氣得報警提告。

屏東地院審理時，廖男稱，該對情侶檔常常發出噪音，造成住戶的困擾，他錄音的當下覺得太誇張，其他人聽到也會很尷尬，他為了和管理員反映才錄影，上傳影片也只是想證明自己的內容屬實，是為了社會公益。

法官認為，廖男的留言與音檔確實可與性器官及性行為產生連結，屬於猥褻影像，且廖男發文的時候早已搬離宿舍，該宿舍的噪音問題也與廖男無關，且該情侶並非公眾人物，不需要受到公眾檢視，實在無關公眾利益，故不採信廖男說詞，酌情後依犯無故竊錄他人非公開活動罪，處拘役50日，又犯散步竊錄他人非公開活動內容罪，處有期徒刑3月，均可得易科罰金，緩刑2年。可上訴。