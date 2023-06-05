迅銷2日公布數據顯示，2023年5月日本地區優衣庫事業706家同店銷售額（包含網路銷售）較去年同期成長4.4％，高於4月的年增1.7％，此為連六月呈現增長。
該公司表示，夏季衣物等產品銷售強勁，得以提振5月同店銷售額。優衣庫5月期間在日本關閉兩家據點並新開一家商店。
日本平價服飾品牌優衣庫（UNIQLO）今年5月在日本的同店銷售年增幅擴大至4.4％，且連續第六個月走揚，連帶激勵母公司迅銷（Fast Retailing）5日股價勁揚3.86％，每股報34,160日圓，今年迄今累計上漲28.86％。
迅銷2日公布數據顯示，2023年5月日本地區優衣庫事業706家同店銷售額（包含網路銷售）較去年同期成長4.4％，高於4月的年增1.7％，此為連六月呈現增長。
該公司表示，夏季衣物等產品銷售強勁，得以提振5月同店銷售額。優衣庫5月期間在日本關閉兩家據點並新開一家商店。
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