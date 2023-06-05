迅銷2日公布數據顯示，2023年5月日本地區優衣庫事業706家同店銷售額（包含網路銷售）較去年同期成長4.4％，高於4月的年增1.7％，此為連六月呈現增長。

該公司表示，夏季衣物等產品銷售強勁，得以提振5月同店銷售額。優衣庫5月期間在日本關閉兩家據點並新開一家商店。

虎尾農會溫馨端午情 全台唯一產銷履歷花生粽送愛心
廣東汕頭餐飲店突燃氣爆炸 釀1死6傷
《生醫股》躁鬱用藥獨家銷售權到手 美時hi漲
#優衣庫 #同店銷售 #在日本 #迅銷 #同店銷售額