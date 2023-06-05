日本平價服飾品牌優衣庫（UNIQLO）今年5月在日本的同店銷售年增幅擴大至4.4％，且連續第六個月走揚，連帶激勵母公司迅銷（Fast Retailing）5日股價勁揚3.86％，每股報34,160日圓，今年迄今累計上漲28.86％。