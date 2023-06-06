現年78歲的資深歌手孫情（本名孫立誠），出生於韓國，1968年在韓國電影《淚的小花》演唱同名主題曲，該片也在台上映，因而在台灣爆紅，隨後發行專輯，卻在1985年事業最輝煌時急流勇退，到美國5年將1.6億財產花光，光是一個晚上就可以噴掉20萬，相當驚人。

孫情擁有「痛苦歌王」封號，過去在事業輝煌時退出演藝圈，到美國定居，散盡1.6億元房產，只留1千萬在身上，住旅館度日。日前他在節目《新聞挖挖哇》透露，他很會花錢但也很會賺錢，賣鳳梨酥的時候，一個禮拜的數量有10個貨櫃，從美國交給食品公司代工進口，他花1.5塊美金購買，再用宣紙包裝鳳梨酥，1盒9塊以24元美金賣出。

孫情光是一個晚上，就可以花5千美金在喝酒上。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！YouTube）

孫情坦言「真是暴利」，但也花了很多腦筋，在台灣訂做紙盒、寄到夏威夷重新包裝，再賣給旅行社，最後到客人手上，而主要客群都是日本歐吉桑和歐巴桑，當時正值90年代經濟起飛，每天要接待6千至1萬名的日本客人，收入十分可觀。

孫情表示，他花了很多精力在經營這個生意，不過花錢也不手軟，一個晚上去喝酒，就可以喝到5千美金，以當時的幣值換算，大約是20萬台幣，「不是只有我喝，我周遭的一堆人我要接待，所以說我很容易花掉這些」，雖然賺了錢但也都花掉。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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