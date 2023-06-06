眾所矚目的2023歐洲足球冠軍聯賽(UEFA Champions League，簡稱歐冠)決賽將於台北時間6/11(日)03:00在土耳其伊斯坦堡的阿塔圖克奧林匹克體育場舉行，由英超曼城對上義甲國際米蘭，比賽精彩可期，投注時有沒有可以參考的眉角，今天就來跟大家談一談。

台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

「歐冠」是歐洲足球聯會(簡稱歐足聯)主辦的重要賽事，首屆於1955–56年舉辦，由各國聯賽冠軍隊伍參賽，1997年起增加歐足聯較強聯賽積分排名第二的隊伍參賽，此後逐年放寬參賽隊伍，直到目前像英格蘭、西班牙、德國及義大利等頂級的聯賽前四名均可參賽，可說是各國職業聯賽強權間的較勁。

從近5年「歐冠」決賽的統計來看，2隊總得分超過2.5分的情形只有1次，即運彩所謂的「大」分，其餘4次則皆為「小」分，可以說是愈打愈小，近3年甚至都只是1:0，這中間除了球隊實力相近外，爭戰的2隊為爭取冠軍，誰也不輕易讓出1球，採取高度防守的策略，也是容易出現低比分的主要原因。

投注運彩足球的朋友們可以參考「大」、「小」分玩法，預測一場比賽在法定比賽時間完成時，2隊的總得分大於或小於台灣運彩所訂定的總分值(1.5、2.5或3.5)，比賽開始前可以購買，如有提供「場中投注」(Live Betting)，比賽開始後還可以繼續邊看著比賽邊投注。大家可以買張運彩驗證一下自己的眼光，也祝您可以抱回大獎。