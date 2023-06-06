美國對大陸先進半導體實施嚴格制裁，未經許可的產品、技術與原料不得出口至大陸，雖然拖慢大陸提升技術實力的機會，但此舉也讓美國企業蒙受損失，前立委郭正亮提到，未來大陸對半導體的需求量可能持續增加，尤其他們要發展人臉辨識雲端資料庫以及平安城市計畫，這背後都需要高效能運算與先進半導體。

大陸市場約佔輝達整體營收2成，雖然不是比例最高的美企，但仍有一定衝擊，執行長黃仁勳5月接受英國金融時報專訪時就曾示警，「如果美國企業無法與大陸做生意，將會造成巨大損失，理論上，輝達在台灣以外的地方製造晶片，是可行的，但大陸市場是無法被取代的。」

郭正亮分析指出，大陸約佔全球半導體消費市場三分之一，是全球最大市場，且未來有可能持續增加，「目前人工智慧還有各種雲端運算，最積極的就是美國跟大陸，且大陸的需求量，未來會超過美國，因為人工智慧很多東西是按人頭算的，大陸就是人比較多。」

此外，大陸在人工智慧及先進半導體應用上也會比美國更廣泛，包括人臉辨識、單位門禁管制等，他們甚至推行平安城市計畫，資料庫、數據的累積相當龐大，就非常需要高效能運算及先進半導體。

為了避免誤踩紅線，輝達目前銷往大陸的高階晶片都是量身訂作的特殊版本，郭正亮說：「黃仁勳心裡一定在流血，能夠用這種晶片的，坦白講就是美國跟大陸，結果你不讓我賣給大陸。」