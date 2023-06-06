為了增肌減脂，許多人努力健身運動，但醫師提醒，正在低碳飲食減重的人，空腹運動會導致肌肉量減少，也讓人更難減重，但若前一晚有攝取澱粉，早上空腹運動則可改善胰島素阻抗，有助血糖控制。因此，打算在早上運動的人，應在早餐或前一天晚餐中攝取澱粉；若未能事先攝取澱粉，運動前至少吃根香蕉。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，想增肌減重的人，運動當天一定要攝取澱粉。尤其在運動前，正進行低碳飲食減重者，空腹運動可能導致肌肉量減少；但若前一晚吃了不少澱粉，早上空腹運動有益健康。

他說明，上述兩者的差別在於骨骼肌肝醣的儲存狀態。若前一天晚上有吃澱粉、化為肝醣並儲存起來，肌肉中約儲存有1500大卡的肝醣。人在夜間休眠時，肌肉中的肝醣幾乎不會被消耗，主要消耗的是肝臟中的肝醣。在肌肉肝醣充足下運動，空腹狀態不僅不影響運動的效果，還可以提高胰島素的敏感性。

相反地，若運動前一天採低碳飲食，早上空腹運動則會減少肌肉量。蕭捷健表示，當人進行低碳飲食減重，晚上不吃澱粉，到了次日早晨，無論是肝臟還是肌肉的肝醣都可能已經清空。在此情形下，空腹運動可能會使人感到乏力、運動效率不佳，還可能會導致身體開始分解肌肉以產生能量。

這種情況可能會導致身體疲勞，並釋放更多壓力荷爾蒙，會使得脂肪更難燃燒。「因此，門診中常見許多低碳飲食的人，在攀爬完一座大山後的隔天，他們的體重反而增加了。」

他因此建議，打算在早上運動者，應在早餐或前一天晚餐中攝取澱粉；若在下午運動，應在午餐攝取澱粉；以此類推。若沒有事先攝取澱粉，運動前至少吃根香蕉。