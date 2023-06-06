美國總統拜登日前已正式簽署提高債務上限的法案，這項法案可將政府借貸權延長至2024年，同時削減聯邦開支，避免了31.4兆美元災難性違約的情況。但資深媒體人陳鳳馨對此示警，當心真正的地雷就在後面，包括財政部要發行多少公債、會從市場收回多少資金等這些都是問題。

陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中表示，美國面臨真正的地雷在於，後續財政部要發行多少公債、會從市場收回多少資金，以及是否會對市場的流動性產生問題？她強調，已有部分華爾街人士對此提出警告。

陳鳳馨進一步指出，上述這樣的擔憂不會很快成為引導市場主流的想法，因為短期之內，市場認為債務上限的問題已經解決，加上目前掀起的AI狂熱還在持續當中，會造成高度樂觀的泡沫化過程。

此外，陳鳳馨提到，市場接下來開始關心美國聯準會（Fed）將在6月13、14日舉行的利率決策會議，她則大膽推斷應該不會升息。

陳鳳馨綜合上述論點，預期債務上限法案通過後，短期之內，這1、2周市場還是會有相對樂觀的情緒，包括AI好像可以創造實質的需求、同時又可能不升息，加上債務上限問題的解決，但她還是提醒須注意「流動性」的風險。