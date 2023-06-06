美國軍方上月30日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，痛批殲-16進行「沒必要的挑釁行動」。對此，前空軍副司令張延廷5日就表示，「殲-16現在掛兩長飛彈，兩長的話就是長程的空對空飛彈，這就是殲-16過去攔截RC-135的樣子」，引發討論。

張延廷5日在中天節目《Cti Talk》中表示，「中國大陸殲-16攔截美軍RC-135偵察機的地點就是在南海的上空」，張延廷也提到，「為什麼RC-135要來呢？因為中共的航母山東艦要通過台灣海峽，貼著海峽中線以西要回去修整，因此RC-135來做情蒐，結果殲-16就來攔截了」。

張延廷坦言，「殲-16上面有掛彈的，一般來講殲-16平常是掛兩長、兩短的飛彈，掛四個，如果是短程的話就是響尾蛇飛彈，因為要熱追蹤」，張延廷最後也指出「而殲-16現在掛兩長飛彈，兩長的話就是長程的空對空飛彈，這就是殲-16過去攔截RC-135的樣子」。