民進黨內接連被爆性騷吃案，恐嚴重衝擊明年總統大選及立委選情。蓋洛普市場調查股份有限公司首席顧問、前台北市副市長丁庭宇認為，民進黨總統參選人賴清德民調目前三成多，若這次性騷事件不好好處理，絕對會被攻擊且「會很慘」，民調將下滑。而最近有一份最新的民調指出，對於性騷案是否會影響賴清德選情，有60％的民眾認為「直接政黨輪替」、有40％的民眾認為「一樣躺著選」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》5日對於「民進黨內接連被爆性騷吃案。市調公司首席顧問丁庭宇認為，若這次性騷事件不好好處理，絕對會被攻擊且『會很慘』。您認為性騷案會影響賴清德選情嗎？」進行了網路民調，截至5日23時，已有3萬人進行投票，有60％的民眾認為「直接政黨輪替」、有40％的民眾認為「一樣躺著選」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「真的很難，但我們努力看看」、「道德淪喪，導致了人性扭曲，為了年輕人及下ㄧ代，台灣需要改變政治文化」、「這次大選一定要政黨輪替，不能再讓這爛黨亂搞下去了！我們要的執政黨能顧台灣經濟顧人民生活」、「真的要政黨輪替」、「連內部問題都如此繁多，如何處理國家大事，拜託台灣人趕緊清醒，讓民進黨下臺」。