美國軍方上月30日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，而美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」、加拿大哈利法克斯級護衛艦「蒙特婁號」3日航經台灣海峽時，一艘解放軍軍艦逼近美艦，最近僅137公尺，兩艦差點發生撞擊。對此，前立委郭正亮4日就表示，「美國跟加拿大的軍艦經過台海，那中國大陸是不是把台海當成他的地盤？如果是這樣就很嚴重了」，引發討論。

郭正亮5日在政論節目《新聞大白話》中表示，「中國大陸這意思就是我以後不忍了，這個忍就是指以後的紅線劃在哪裡，他這次畫的紅線，是你美國的偵察機不能夠抵近偵查到50公里內，或者不能在我的航母附近，這兩條就是紅線，那我們以後就要看會不會重複發生」。

郭正亮更說，那第二個就更嚴重了，「這是美國跟加拿大的軍艦經過台海，那中國大陸是不是把台海當成他的地盤？如果是這樣就很嚴重了，因為中國大陸的軍艦比美國的軍艦要新，所以他速度比美國快，事實上如果中國大陸真的在這邊要不准美國做某些事情，那這等於就是考驗美國海軍的意志了」。

郭正亮最後也說，「中國大陸決定要立威了，要立規矩，他大概就認為說，南海這個地方美國要搞自由航行，就不要把抵近偵查當自由航行，他大概就是要立這個規矩」。