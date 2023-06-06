美國軍方5月30日痛批，日前1架解放軍殲-16戰機在南海攔截美軍RC-135偵察機時，進行「沒必要的挑釁」，從偵察機前橫向直飛，迫使它在亂流中飛行。前駐紐西蘭代表介文汲5日在《新聞大白話》節目強調，很多人在說這個其實對美國人自己不利，人家會發現，原來你美國天天在人家門口蹭來蹭去。但中國大陸今天不怕了，美國又能怎樣？台灣也要看清楚美國是紙老虎，不斷挑事只是自曝其短，害怕霸權被中國大陸超越。

介文汲表示，美國一直要跟中國大陸建立所謂高層的溝通，可是中國大陸的感覺就是，溝通的時候跟你講了很多話，美方不但沒有聽進去，而且行為式反著做。說你不要去掏空一中政策，不要在台海關係上添油加柴，講了半天，裴洛西就是要來，麥卡錫就是要見蔡英文。

「這個在過去都是沒有發生的。」介文汲提到，裴洛西來台灣的時候，多愛台灣，多怎樣怎樣，現在人到哪去了？就不見了！就是拿台灣來當作一個表演的舞台，然後來台海燒一把火，她自己的畢業旅行，搞得我們台灣被環台軍演，整個兩岸關係急轉直下。台灣有多少資金往外流，外國人還敢來投資嗎？裴洛西造成的後遺症這麼大，蔡英文這些人從來都不提，我們天天配合美國這些政策玩下去，得到了什麼？

介文汲指出，所以中國大陸的角度是說，談下去是沒有什麼必要，現在要談大概也是選擇性地談，跟美國的軍方他就是不談。然後直接用軍事的力量來抗衡美國，對中國大陸的抵境偵查也好，在中國鄰近水域的自由航行也好，這種頻率會變得非常非常高。這次是美國自己把中國大陸的一些反制措施登出來，有很多人在說這個其實對美國人自己不利，人家會發現，原來你美國天天在人家門口蹭來蹭去的。

「你不弄的話，大概還不會發生這件事情！」介文汲強調，美國天天講，你對我有威脅，可是你的軍隊天天在別人家門口竄來竄去，別人有跑到你家門口嗎？一個太平洋就1萬多公里了，你美國的國土在太平洋另一邊，怎麼跑到人家家來？而且是50公里！稍一不慎就要進入到別人的領海領空了。這種行為，美國自己曝出來，是自曝其短。所以現在國際上很多人，比如說東帝汶總統、國際的領袖都看得出來。

介文汲直言，「就是美國你不斷地在挑事嘛！你怕你的霸權被中國大陸超越！」但這個手段用得也太過頭了，一直在走戰爭的邊緣，人家中國大陸今天不怕你了，你又能怎樣？美國開始告狀，對你世界第一強權的威信，有什麼幫助呢？所以這個局勢正在慢慢地轉，台灣也要看清楚，美國從很多情況，是一隻紙老虎，不要相信那隻紙老虎。