美國軍方指控，大陸一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機，引發美中雙方隔空爭執。前立委郭正亮5日在《頭條開講》強調，美國對中國大陸的抵境偵查，2021~2022年每年都超過1200次以上，平均1天3到4架，輪著這樣來，大陸怎麼可能受得了？所以未來美國飛到50公里，盯著山東航母演練周邊，這兩個行為都不能接受，要畫線。註定未來美中在南海、台海會有幾次軍事對峙，直到擦槍走火才會坐下來談。

郭正亮表示，美國本來真的考慮要取消對國防部長李尚福的制裁，因為拜登都這樣講了，後來國務院又取消，原因是中國制裁了美光，讓國務院內部的鷹派又說我們這樣太沒面子了，所以又沒處理。所以美國內部現在真的有兩種意見，這個就很麻煩。

郭正亮提到，這次中國大陸5月26日是針對RC-135偵查機，6月3日是針對鍾雲號驅逐艦。一個在南海，我給你畫規矩；一個在台海，我給你劃規矩。意思就是說，你過去的這種行為，我以後不接受，白話說就是：我不忍了！不忍了，美國就認嗎？有這麼簡單嗎？

郭正亮強調，所以註定未來美國跟中國大陸在南海跟台海，可能就會有幾次的軍事對峙，直到擦槍走火，大家發現這樣不行，太危險了，就會開始坐下來。通常兩個大國，如果始終條件談不攏，有時候就需要衝突事件來逼他們坐下來。「這個就是悲哀啦！」

「人家早就告訴你，如果你要這樣走，那對不起，我也不讓了，我也不忍！」郭正亮指出，這個是有背景的，因為中國大陸現在就強調，台灣問題是第一顆鈕扣，那你美國要在台海那邊，軍艦走來走去，我怎麼受得了？這個是中國大陸軍方一個新的態度。南海也是一樣，你動不動給我飛到50公里，接近領海區24海里。第二個，你就盯著我山東航母演練周邊。「對不起，這兩個行為我都不能接受！」所以他等於要畫線。

郭正亮直言，美國對中國大陸的抵境偵查，2021~2022年每年都超過1200次以上，平均1天3到4架，輪著這樣來，大陸怎麼可能受得了？怎麼可能接受你這個叫作自由航行？你每天到我家門口兜來兜去，然後說這是你的權利？這誰受得了？因為今年或明年，南海行為準則就要通過了，域外國家航行這點，南海行為準則沒有辦法規範，所以只能靠中國大陸來展現他的肌肉來規範，不然你去靠近美國的聖地牙哥軍港看看？「你到50海里去試試看？那沒有出事我才不相信！」