民進黨性騷吃案風波延燒，一連串政治人物、公眾人物身陷性騷疑雲。而5日又有一名女導演在臉書上痛訴指出，在2010年時她收到民進黨前陳菊辦公室主任洪智坤的邀請，希望她能為高雄年底的五都市長選舉拍攝宣傳片，結果洪智坤卻在汽車旅館對該名女導演進行性騷。而洪智坤6日凌晨也在臉書上對此公開道歉，強調「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。

這位女導演在臉書上PO出一篇「我只是想要好好拍片而已，我做導演已經20年」的文章表示，在2010年時，她收到洪智坤的邀請，希望她能為高雄年底的五都市長選舉拍攝宣傳片，沒想到之後討論拍攝的會議時間卻越改越晚，該名女導演甚至被送到了一個汽車旅館討論腳本，而洪智坤則藉想幫該名女導演完成夢想，爆出「我可以幫妳，妳只要偶爾可以讓我任性一下」，最後更對其進行環抱、摸胸性騷。

最後該名女導演更說，「那陣子出事回台北後，我沒有敢跟任何人說」，直到2014年台北市長選舉前夜，她才在媒體報導上，看到了洪智坤的名字，「我崩潰哭了一整夜，後來我才知道，這叫做PTSD，希望有一天，這個世界不再需要這麼多的眼淚和勇氣才能好好過下去，而我，只是想要好好拍片而已」。

對此，洪智坤6日凌晨在臉書上針對該事件回應，「給人不好的感受，一定是我的錯誤，我沒有任何職務，也與任何人無關」，同時洪智坤也強調，「我只有真誠道歉，改進並且彌補過錯」。