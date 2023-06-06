壽山國小每逢入夏就要經歷跳蚤之災，一個孩子身上竟有50多個咬痕。（讀者提供／袁庭堯高雄傳真）

自管處最新調查顯示，山上的浪犬約有400多隻，周邊則有600多隻。2018年起在壽山周邊範圍強力執行TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、回置），結紮浪犬近500隻。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

清華大學通識教育中心助理教授顏士清2021年起在壽山執行遊蕩犬調查，發現民眾餵食導致TNVR效果有限。（顏士清提供／袁庭堯高雄傳真）

清華大學通識教育中心助理教授顏士清2021年起在壽山執行遊蕩犬調查，發現民眾餵食導致TNVR效果有限。（顏士清提供／袁庭堯高雄傳真）

自管處也曾在壽山上查獲民眾私自建構的餵食基地，放滿糧食，也導致獼猴和其他野生動物前來覓食。（自管處提供／袁庭堯高雄傳真）

流浪犬議題全台發燒，壽山堪稱「重災區」，山腳下的壽山國小因民眾刻意餵養浪犬，造成跳蚤被帶入大傳播，學童被咬成「紅豆冰」，一個孩子身上竟有50多個咬痕。人類的「愛心」造成壽山周邊上千隻浪犬亂竄，不僅山羌快要滅絕，就連公部門努力4年的誘捕絕育成果也可能回到原點。

壽山國小位於壽山動物園停車場旁，當地有愛狗人士長期將飼料投入校園圍牆內，吸引一批浪犬在校園內生活，疑似因此帶來大量跳蚤，學童只要一到操場玩，或到後山上戶外課就會被咬到滿身都是包，家長看了更是心疼。

校方表示，每逢入夏之際，孩子們就要面臨跳蚤的威脅，今年情況依然嚴重。校護阿姨曾在一個孩子的身上發現高達4、50個跳蚤包，有時候後山辦活動，全班的孩子都被咬。

校方強調，後山與壽山連通，有樹屋、觀測平台，平時會舉辦登山、攀樹、定向越野，走繩等活動。開放式場域無法防堵動物進入，平時只能用鞭炮、彈弓驅狗，也委請人工噴藥，更動員家長及志工進行環境大清消，改善效果仍有限，只能特別交代家長讓孩子們穿長袖長褲上戶外課。

動保處表示，今年尚未接獲該校通報抓狗，但鄰近的壽山國中已有2起通報紀錄，成功捕捉2隻浪犬，由於高市動物收容所能量滿載，目前只能協調民間團體幫忙收容。

【全台遊蕩犬移置計畫 排除壽山】

農委會日前宣告要移除全台數個生態熱區內的遊盪犬，但浪犬問題嚴重的壽山，因主管機關不同、未遭納入。

自管處最新調查顯示，山上的浪犬約有400多隻，周邊則有600多隻。自管處2018年起在壽山周邊範圍強力執行TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、回置），結紮浪犬近500隻，得到8成5的高絕育率後，今年起著重在「移除安置」。理論上再堅持17年，便可讓浪犬在山上絕跡。

但是，不少民眾持續餵食，知道國家公園範圍內明令不能餵，就沿著萬壽路，或山腳下的停車場、無人處投放飼料、生雞頭、廚餘，造成環境髒亂，更衍生野生動物的生存危機。

清華大學通識教育中心助理教授顏士清2021年起在壽山、陽明山執行遊蕩犬調查，他發現，壽山近5年來浪犬、貓、白鼻心、獼猴、鼬獾的數量無顯著變化，但唯獨山羌從原本近200隻驟降至5、60隻。多方證據顯示，浪犬確實危及山羌的生存空間及數量，「依照這樣的速度，不到5年山羌可能滅絕」。

【民眾持續餵食 壽山浪犬問題不會消失】

顏士清表示，5年前學者在壽山上觀測到上百隻的幼犬，經多年TNVR後，去年他在山上只觀測到1隻。但事實上，整座壽山周邊仍有上千隻的流浪成犬。浪犬移動能力強，甚至能翻山越嶺，只要10多隻浪犬就能影響整座壽山。

自管處資料顯示，浪犬分布以東側、南北登山口最多，山羌生存空間遭壓縮，退居至西側區域，但彼此生活空間仍高度重疊，屢屢發生山羌遭狗群狩獵、咬死事件。多年來，山友時常目睹浪犬集體圍殺小獼猴、山羌，血淋淋的畫面不斷上演。自管處也不斷接獲民眾陳情，表示登山時被浪犬追趕咬傷，還有小朋友被嚇到滾下樓梯。

顏士清表示，壽山的浪犬除了帶來掠食、競爭，更會散播寄生蟲與疾病。就他觀測，壽山的浪犬因為南台灣濕熱的氣候影響，普遍有皮膚傳染病、寄生蟲、跳蚤的問題。自管處也說，半屏山也因為浪犬群聚，每年3至5月是跳蚤旺季，登山客苦不堪言。

「餵養不斷，會讓TNVR徒勞無功。」顏士清強調，愛心人士的「善舉」反而打壞計畫完整度，狗吃飽了變得更機警難抓，源源不絕的食物又吸引更多新狗加入。依他的研究預估，只要每年有50隻新浪犬移入（平均每月4隻），壽山浪犬族群就永遠不會消失。