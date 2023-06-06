借貸媒合平台im.B詐騙風暴還在燒，如今又傳出，4年前轟動一時的三聯集團吸金20億元案，主嫌徐少東手法與im.B詐騙案如出一轍，還曬出多張與法務部長蔡清祥合照。蔡清祥凌晨緊急發聲明澄清，出任部長前經人介紹認識徐男，當時他並無任何案件偵辦中。108年徐男涉及銀行法案件後未再與其有往來，歡迎各界查證，切勿僅憑相片妄下斷語。

法務部長蔡清祥日前赴立法院司法及法制委員會報告並備詢時，國民黨立院總召曾銘宗詢問蔡，im.B詐騙集團主嫌曾國緯兩度被通緝，結果都沒事，還照樣跟綠營高官吃飯，小老百姓早抓去關了。媒體接獲爆料，三聯集團吸金20億元案，主嫌徐少東手法與im.B主嫌相仿，都是結交政商權貴後在臉書PO合照，對象包括前總統陳水扁、前監察院長張博雅、海基會董事長李大維以及多位現任立委、市議員，藍綠都有，商界人士包括則包括聯電前董事長曹興誠；其中，徐少東還曾多次與法務部長蔡清祥合照。

蔡清祥凌晨透過法務部發出4點聲明澄清。聲明稿全文如下：

一、蔡部長於擔任部長之前經人介紹，因而認識徐某，當時徐某並無任何案件偵辦中。

二、兩人合照之相片，係於107年間拍攝，其中張學良故居之合照是蔡部長於107年11月18日，前往新竹縣政府警察局竹東分局慰勉「107年地方公職人員選舉查察」檢警查賄團隊，並親至新竹縣五峰鄉宣導反賄選，結束公務行程後，順道參訪「張學良文化園區」，因巧遇徐某，經其主動邀約而留影。

三、嗣於108年5月間，徐某涉及之銀行法案件，經高雄地檢署檢察官指揮臺南市調查處執行搜索，並聲請羈押獲准，蔡部長知悉此事後，即未再與徐某有所往來。

四、針對上開聲明，歡迎各界進行查證，而以理性及理智之態度辨明真相，切勿僅憑相片，即妄下斷語，輕信謠言，以免遭受混淆及誤導。