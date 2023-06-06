最近台海情勢緊張，有關對台戰爭需要的兩棲作戰裝備與戰術引起更多的討論。其中一款過去曾被稱為「奪台神器」的歐洲野牛大型氣墊登陸艇，再度成為話題焦點，甚至聲稱是共軍兩棲登陸極重要的裝備。部份媒體與評論者顯然不知仿製歐洲野牛計劃早因其性能不適用於對台登陸作戰而終止，其部份技術被用於改進中共自行開發的氣墊登陸艇726A型，並回過頭來與071登陸艦配合運用。

歐洲野牛是2009年7月由中國向烏克蘭購入4艘，合同約定烏克蘭海洋造船廠建造2艘，另2艘則由烏克蘭提供包括燃氣輪機在內的全套設計、建造技術資料，並派遣技術專家協助中共建造，合同總價值3.15億美元。8年後的2017年4艘歐洲野牛完工服役，數年來多次出現於共軍登陸演習的畫面中。

歐洲野牛於2009年7月由中國向烏克蘭購入4艘，其中2艘則由烏克蘭提供包括燃氣輪機在內的全套設計、建造技術，並派技術人員協助中國建造。（圖／網易）

最近陸媒與港媒接連報導首艘國產歐洲野牛氣墊登陸艇於東部戰區正式服役的消息，並傳出「728」的正式型號，讓外界以為中共將大量生產這款全球最大的墊登陸艇，但事後證實都是假消息。相關媒體消息都選在台海情勢緊張時蹭熱度，不過是為了在網路賺些武力攻台的流量罷了。

首艘為外界所知的氣墊登陸艇是由英國在1959年完成，該氣墊船首次橫渡英吉利海峽引起廣泛關注。由於中共有對台登陸作戰的需要，隨即召集數十個軍工部門進行研究，在1979年完成了首款國產722型與722-Ⅱ改進型氣墊登陸艇，但因為載荷太小無法搭載裝甲車，航程也不足，最後未進行量產。後續又出一款724型，則屬於步兵班等級的小型氣墊登陸艇。

中共改良型726A氣墊登陸艇性能已接近美軍LCAC氣墊船。圖為LCAC。（圖／Textron Systems）

真正可以運送重型兩棲作戰裝備的是2007年才公開的726型，其排水量達160噸，最大載重60噸，可以運載一輛重型主戰坦克或2輛步兵戰車，性能接近美軍LCAC型氣墊登陸艇，也能由當時新建的071型船塢登陸艦配套搭載。不過，726型的燃氣輪機有很大的技術缺陷，才剛服役就發現問題停止量產，於是轉而向烏克蘭尋求引進歐洲野牛與相關製造技術。

歐洲野牛是迄今全球最大的氣墊登陸艇，滿載排水量555噸，全長57.3米。它有5台燃氣輪機，總計約5.8萬匹馬力，巡航速度55節，航程可達300海里，能在浪高2米、風速每秒12米的情況下平穩行駛。艇上能搭載3輛50噸重的主戰坦克或8輛輕型步兵戰車，還裝備火力強勁的近防炮、短程防空導彈與多管火箭彈，火力能在同類裝備中稱霸。

歐洲野牛在中國服役之初被大陸網友膩稱為「武統快樂艇」。（圖／中國軍網）

1980年代蘇聯海軍原計劃建造20艘，但因財政困難僅建造10艘。這10艘在蘇聯解體後被俄烏兩國瓜分，烏克蘭分到5艘後在2013年賣給中國4艘，其中包括技術轉讓與工程人員協助建造2艘，2017年4艘全部順利下水。

歐洲野牛在中國服役之初被大陸網友膩稱為「武統快樂艇」，但現實的問題卻沒有那麼單純。對中共來說，歐洲野牛最大的問題是體型過大，無法以兩棲登陸艦搭載，因此其航程與作戰範圍限制在300海里內。雖然4艘聯手可以單趟運送一個營級單位，但是氣墊艇抗風浪能力不足是普遍問題，台灣海峽又是有名的海象惡劣區域，橫渡「黑水溝」的凶險自古即有「六死三留一回頭」的諺語，平均寬度又達180公里，以氣墊船長途運送風險太大。

建造了歐洲野牛後，獲得了大量的氣墊船技術，解決燃氣輪機動力問題，於是有了改良的726A型氣墊登陸艇。（圖／中共海軍）

歐洲野牛最終就只有這4艘服役，坊間另有說法稱烏克蘭技師返國後中國又自建了一艘，但未能證實。當年引進歐洲野牛主因就是自行研發的726型氣墊登陸艇進展不順利，在獲得歐洲野牛的技術後，回過頭來將相關設計與技術用於改進726型，尤其是小型燃氣輪機技術獲得進展，解決了動力問題，於是出現了改良的726A型，其性能要求完全能滿足海軍需要，現已陸續建造超過10艘，分別配置在071綜合登陸艦與075兩棲攻擊艦上，可以用這2款大型艦艇將氣墊艇運送到近岸處再行投放，解決了單獨橫渡台海風險過高的問題。

歐洲野牛雖然載荷巨大且火力極強，但體型過大無法用登陸艦運載，是中共放棄繼續建造的主因。（圖／搜狐網）

至於已配置到東部與南部戰區的歐洲野牛，未來仍能在南海島嶼與大陸沿海進行快速運輸之用。但也僅止於此，如果發生台海戰爭，歐洲野牛無法按原先的想像可以橫渡海峽直接進行兩棲登陸作戰任務，「奪台神器」之說顯然已經過時，未來就算有這類神器，也是075、071與726A搭配完成，歐洲野牛早已退出台海的舞台。