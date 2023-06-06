在公共場所，除了貴重物品，飲料也不能離開視線。澳洲一名30歲實境秀女星莫莉（Monique Morley），過去和朋友到加勒比海，在當地一家酒吧喝酒，結果才5秒鐘時間，飲料竟被下藥，她喝完頭暈目眩，不斷嘔吐，後來甚至雙腿失去知覺，幾乎癱瘓長達好幾個小時。

茉莉公開講述在加勒比海，酒水疑似被下藥的恐怖經歷，她向《YahooLifestyle》透露，當時與一名女性友人去酒吧喝酒，一名35歲男子行為很詭異，明明酒吧沒有其他人，對方卻故意從她們倆的桌子旁經過，「飲料剛端上來不久，當我轉身去喝的時候，感覺很奇怪…尤其是腿」，她詢問友人是否有同樣的感覺，但對方表示沒有，很快地便意識到自己被下藥，而過程僅僅讓飲料離開視線5秒鐘。

茉莉開始感覺頭暈，立刻要求友人開車載她回家，途中忍不住停在路邊嘔吐，「我整個身體都不對勁，幾乎感覺不到我的腿」，後來嚴重到幾乎癱瘓的地步，持續了好幾個小時。

事後茉莉提醒，隨著假期的到來，大家出門在外，特別是出國旅行，一定要小心，「注意你的飲料，身邊最好有信任的人，並聽從自己的直覺，遠離讓你感到不舒服的情況」。近日被詢問到過得如何，她回答：「老實說，這是最可怕的事情，我一直都很恐慌，但最後會透過冥想擺脫，我比你想像中的還要堅強」。

更多 CTWANT 報導

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！