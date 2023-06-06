美國科技類股和能源類股今天交投清淡，雖然盤中走揚，但尾盤漲幅收斂轉而下跌，美股4大指數終場全都收挫。
道瓊工業指數下跌199.90點或0.59%，收33562.86點。
標準普爾指數小跌8.58點或0.20%，收4273.79點。
那斯達克指數小挫11.34點或0.09%，收13229.43點。
費城半導體指數下挫57.29點或1.64%，收3444.12點。（譯者：陳彥鈞）1120606
美國科技類股和能源類股今天交投清淡，雖然盤中走揚，但尾盤漲幅收斂轉而下跌，美股4大指數終場全都收挫。
道瓊工業指數下跌199.90點或0.59%，收33562.86點。
標準普爾指數小跌8.58點或0.20%，收4273.79點。
那斯達克指數小挫11.34點或0.09%，收13229.43點。
費城半導體指數下挫57.29點或1.64%，收3444.12點。（譯者：陳彥鈞）1120606
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