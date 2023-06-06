WWDC 2023 — June 5 | Apple

2023 蘋果開發者大會（Apple Worldwide Developers Conference），台北時間6日凌晨1點在蘋果總部舉行，萬眾矚目的蘋果首款頭戴裝置，正式名稱為：Apple Vision Pro ，這款擴充實境（AR，Augmente Reality ）裝置不需搖桿或特殊手套，利用眼睛、手和聲音就能操控，蘋果執行長Tim Cook提姆庫克表示：「Apple Vision Pro將改變我們溝通、協作、工作和享受娛樂的方式。」這個蘋果劃時代的產品要價3499美元，約合台幣10萬7000元，比預期的9萬多還要貴，但這個昂貴的產品，最快要到明年初才會上市。

Apple Vision Pro定價超過台幣10萬元。（截自APPLE YouTube影片）
Apple Vision Pro定價超過台幣10萬元。（截自APPLE YouTube影片）

蘋果將Apple Vision Pro稱為「史上最先進個人電子裝置 」，在研發過程中蘋果申請超過5千個專利技術，Apple Vision Pro搭載M2和最新發表的R1 晶片，擁有強大的功能。

電影裡隔空徒手移動頁面進行工作不再是想像。（截自APPLE YouTube影片）
電影裡隔空徒手移動頁面進行工作不再是想像。（截自APPLE YouTube影片）

1.不受空間限制：戴上Vision Pro，你可以任意的拖曳和縮放APP，當然也能改變你看到的螢 幕大小，就算你坐在狹窄的經濟艙，轉一下頭盔上的旋鈕，就能擁有全景視野。

Apple Vision Pro可調整為全景模式。（截自APPLE YouTube影片）
Apple Vision Pro可調整為全景模式。（截自APPLE YouTube影片）

2.隔空操控：透過眼睛、手指和聲音就能控制Vision Pro，你能跟電影《鋼鐵人》、《關鍵報告》裡的小勞勃道尼和阿湯哥一樣，大手一揮就能移動懸浮在空中的資料，甚至將頁面上的物件移動，以3D做近距離觀看。

只要動動手指，就能操控Apple Vision Pro。（截自APPLE YouTube影片）
只要動動手指，就能操控Apple Vision Pro。（截自APPLE YouTube影片）

3.3D拍攝及錄影：以3D技術拍攝或錄影，隨時回放珍貴時刻。

Apple Vision Pro能做3D拍攝或錄影。（截自APPLE YouTube影片）
Apple Vision Pro能做3D拍攝或錄影。（截自APPLE YouTube影片）

4.瞳孔解鎖：與iPhone和iPad利用FACE ID解鎖一樣，Vision Pro能用瞳孔解鎖，進行Apple Pay等功能，提高安全性。

Apple Vision Pro利用瞳孔解鎖技術提高安全性。（截自APPLE YouTube影片）
Apple Vision Pro利用瞳孔解鎖技術提高安全性。（截自APPLE YouTube影片）

5.近視也能使用：蘋果與蔡司合作，推出近視鏡片。

Apple與蔡司鏡片合作，近視者也能使用。（截自APPLE YouTube影片）
Apple與蔡司鏡片合作，近視者也能使用。（截自APPLE YouTube影片）

6.可調節沈浸度：戴上裝置後可享受完全沈浸，利用EyeSight功能，當你在看影片時突然有人靠近與你對話，你能看到對方的身影，同時Vision Pro外觀屏幕也會自動變成透明，讓對方能看到你的眼神。此外，你觀看的視野也能隨時調整，你能聚焦在桌上的物品，也能身處大峽谷練習冥想。

Apple Vision Pro的EyeSight功能，與人交談時能自動切換視線。（截自APPLE YouTube影片）
Apple Vision Pro的EyeSight功能，與人交談時能自動切換視線。（截自APPLE YouTube影片）

7.多方通話與簡報：利用Vision Pro進行FACE TIME或開視訊會議，你能自由走動，同時將想跟對方溝通的資訊投影在一旁，互動自然又輕鬆。

Vision Pro適合進行視訊通話和視訊會議，用戶能自由走動不受干擾。（截自APPLE YouTube影片）
Vision Pro適合進行視訊通話和視訊會議，用戶能自由走動不受干擾。（截自APPLE YouTube影片）

Apple執行長Tim Cook提姆庫克表示：「Vision Pro是新型的電腦，利用擴充實境（AR）無縫銜接真實世界與數位世界。」不過有點可惜的是，Apple Vision Pro售價是其他頭戴裝置的3倍，消費者也要等到明年初才看得到產品實體。Apple能否在穿戴裝置市場能搶占多少商機，還有待觀察。

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