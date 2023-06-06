WWDC 2023 — June 5 | Apple

2023 蘋果開發者大會（Apple Worldwide Developers Conference），台北時間6日凌晨1點在蘋果總部舉行，萬眾矚目的蘋果首款頭戴裝置，正式名稱為：Apple Vision Pro ，這款擴充實境（AR，Augmente Reality ）裝置不需搖桿或特殊手套，利用眼睛、手和聲音就能操控，蘋果執行長Tim Cook提姆庫克表示：「Apple Vision Pro將改變我們溝通、協作、工作和享受娛樂的方式。」這個蘋果劃時代的產品要價3499美元，約合台幣10萬7000元，比預期的9萬多還要貴，但這個昂貴的產品，最快要到明年初才會上市。

Apple Vision Pro定價超過台幣10萬元。（截自APPLE YouTube影片）

蘋果將Apple Vision Pro稱為「史上最先進個人電子裝置 」，在研發過程中蘋果申請超過5千個專利技術，Apple Vision Pro搭載M2和最新發表的R1 晶片，擁有強大的功能。

電影裡隔空徒手移動頁面進行工作不再是想像。（截自APPLE YouTube影片）

1.不受空間限制：戴上Vision Pro，你可以任意的拖曳和縮放APP，當然也能改變你看到的螢 幕大小，就算你坐在狹窄的經濟艙，轉一下頭盔上的旋鈕，就能擁有全景視野。

Apple Vision Pro可調整為全景模式。（截自APPLE YouTube影片）

2.隔空操控：透過眼睛、手指和聲音就能控制Vision Pro，你能跟電影《鋼鐵人》、《關鍵報告》裡的小勞勃道尼和阿湯哥一樣，大手一揮就能移動懸浮在空中的資料，甚至將頁面上的物件移動，以3D做近距離觀看。

只要動動手指，就能操控Apple Vision Pro。（截自APPLE YouTube影片）

3.3D拍攝及錄影：以3D技術拍攝或錄影，隨時回放珍貴時刻。

Apple Vision Pro能做3D拍攝或錄影。（截自APPLE YouTube影片）

4.瞳孔解鎖：與iPhone和iPad利用FACE ID解鎖一樣，Vision Pro能用瞳孔解鎖，進行Apple Pay等功能，提高安全性。

Apple Vision Pro利用瞳孔解鎖技術提高安全性。（截自APPLE YouTube影片）

5.近視也能使用：蘋果與蔡司合作，推出近視鏡片。

Apple與蔡司鏡片合作，近視者也能使用。（截自APPLE YouTube影片）

6.可調節沈浸度：戴上裝置後可享受完全沈浸，利用EyeSight功能，當你在看影片時突然有人靠近與你對話，你能看到對方的身影，同時Vision Pro外觀屏幕也會自動變成透明，讓對方能看到你的眼神。此外，你觀看的視野也能隨時調整，你能聚焦在桌上的物品，也能身處大峽谷練習冥想。

Apple Vision Pro的EyeSight功能，與人交談時能自動切換視線。（截自APPLE YouTube影片）

7.多方通話與簡報：利用Vision Pro進行FACE TIME或開視訊會議，你能自由走動，同時將想跟對方溝通的資訊投影在一旁，互動自然又輕鬆。

Vision Pro適合進行視訊通話和視訊會議，用戶能自由走動不受干擾。（截自APPLE YouTube影片）

Apple執行長Tim Cook提姆庫克表示：「Vision Pro是新型的電腦，利用擴充實境（AR）無縫銜接真實世界與數位世界。」不過有點可惜的是，Apple Vision Pro售價是其他頭戴裝置的3倍，消費者也要等到明年初才看得到產品實體。Apple能否在穿戴裝置市場能搶占多少商機，還有待觀察。