APPLE推出15吋MacBook Air比同級 PC 筆電薄近 40％。（截自APPLE YouTube影片）

新款15吋MacBook Air 厚度僅 11.5 公釐，是世界上最薄的 15 吋筆電。（截自APPLE YouTube影片）

WWDC 2023 — June 5 | Apple

在6日凌晨發表的APPLE創作者大會上，除了首款頭戴式也是第一部空間運算設備Apple Vision Pro，一如外界預期，Apple 推出 15 吋 MacBook Air，具備寬廣的 15.3 吋 Liquid Retina 顯示器、M2 令人驚豔的效能、長達 18 小時的電池續航力，搭配靜音、無風扇的設計，新款 MacBook Air 帶來強大的功能與便攜度，而且全納入在世界上最薄的 15 吋筆電中。

新款 MacBook Air 厚度僅 11.5 公釐，是世界上最薄的 15 吋筆記型電腦。重量僅 3.3 磅（約1.49公斤），非常便於攜帶。即使配備寬廣的顯示器，仍不減新款 MacBook Air 的堅固耐用。而且它比同級 PC 筆電薄近 40％、輕約 226 克。

MacBook Air 也搭載 MagSafe 充電埠、兩個用於連接配件和最高達 6K 外接顯示器的 Thunderbolt 連接埠，以及一個 3.5 公釐耳機插孔，實現多樣連接功能。MacBook Air 提供4款顏色：午夜色、星光色、太空灰色和銀色。

全新 MacBook Air 搭載寬廣的高解析度 15.3 吋 Liquid Retina 顯示器，讓使用者一次可以看到更多內容。絢麗的 Liquid Retina 顯示器亮度最高可達 500 尼特，支援 10 億種顏色，呈現非凡豐富又生動的畫面，以及無比清晰的文字。它的解析度是同級 PC 筆電的兩倍，亮度也比同級 PC 筆電高 25％。

價格與上市日期

搭載 M2 的 15 吋 MacBook Air 將在日後於apple.com／tw／store 和 Apple Store app 開放訂購。

搭載 M2 晶片的 15 吋 MacBook Air 以午夜色、星光色、銀色和太空灰色提供，售價4萬2900 起，教育優惠3萬9600起。

搭載 M2 晶片的 13 吋 MacBook Air 以午夜色、星光色、銀色和太空灰色提供，售價3萬5900元起，教育優惠3萬2600元起。