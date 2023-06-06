在6／6舉行的Apple 2023開發者大會上，AirPods新功能問世。透過軟體更新，增加了「適應性音訊」、「個人化音量」和「對話感知」3大全新功能。整個系列也新增了全新的增強功能，使得通話與「自動切換」功能更順暢。

AirPods Pro (第 2 代) 剛推出時，以一種降低環境噪音的新技術，提供更舒適的聆聽體驗。今年的軟體更新，則以「適應性音訊」使這個體驗提升至另一層次，這款全新的聆聽模式可根據使用者所處的環境條件將「主動式降噪」和「通透模式」動態地結合，提供當下最佳體驗。當使用者一整天在不斷變化的環境及溝通互動中移動時，這款全新的聆聽模式將順暢地訂製噪音控制體驗。

為持續提升個人音訊體驗，「個人化音量」利用機器學習來隨時了解環境條件和聆聽偏好，藉此自動微調媒體使用體驗。

佩戴 AirPods Pro (第 2 代) 時，使用者只要開始說話，「對話感知」功能將會降低耳機內的音量並增強使用者面前的聲音，同時降低背景噪音，協助使用者與周遭的人互動。

另外，佩戴AirPods在Apple裝置之間移動，也將因更新的「自動切換」功能而更加簡便。 現在連接使用者 Apple 裝置之間的時間明顯更快、更穩定，使得從聆聽 iPhone 上最愛的 podcast 到接聽 Mac 上的辦公電話之間更加順暢。

在 AirPods Pro (第 1 代和第 2 代)、AirPods (第 3 代)，以及 AirPods Pro Max 上，新的 「靜音或取消靜音」功能強化了AirPods 接聽電話的便利性。使用者可以按壓耳機柄或是 AirPods Max 上的數位旋鈕，即可迅速將自己靜音或取消靜音。