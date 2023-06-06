為了享受安全的性行為，應全程使用保險套。為避免保險套太緊或太鬆，泌尿科醫師表示，保險套的尺寸應為陰莖的闊度，也就是，勃起陰莖的周長除以2，市售常見的尺寸多為52毫米，民眾可事先在家中測自己的闊度，並在購買時看清楚標示，才能戴得舒適又安全。

食藥署臉書貼文提醒民眾，購買保險套時，要慎選保險套的尺寸，以便合乎自己的需求。泌尿科醫師顧芳瑜表示，保險套的尺寸是以「闊度」來計算，而闊度指的是保險套圓周長的一半。市售最常見的保險套尺寸為闊度52毫米，若需要較大或較小尺寸的規格，可以詢問店家是否有對應的產品。

顧芳瑜並表示，正確地配戴保險套，才能達到避孕、預防性傳染病的效果，且務必從身體有接觸的那一刻起就全程使用。還不太熟悉使用方式的人，平時就可練習正確的配戴方式：將保險套前端捏住，套上龜頭頂端後，順著摺痕往下推到陰莖根部。以免臨場時過於心急卡住、或配戴方式錯誤，徒增風險與不適感。

顧芳瑜並表示，錯誤的潤滑劑可能會使保險套破裂。一般來說，乳膠或PU材質的保險套在接觸到油性物質後，會造成保險套的張力變差、容易破裂，因此，千萬不能使用凡士林或嬰兒油等油性物質作為潤滑劑。因此，應使用水性潤滑劑配合保險套，且在選購保險套、潤滑劑產品時，仔細閱讀產品標示，確認可以搭配使用的類型。

他提醒，若陰莖表面有預先使用醫師開立的麻醉劑、潤滑劑等，都須先擦拭乾淨後再戴上保險套，以避免藥物與保險套產生化學作用，產生安全上的疑慮。