APPLE新增NameDrop功能，使用者可以將彼此的 iPhone 靠在一起，就能與指定的接收者共享他們的聯絡資訊。（截自APPLE YouTube影片）

Live Voicemail 功能方便用戶決定該不該即時接聽電話。（截自APPLE YouTube影片）

Apple 今日發表最新的隱私和安全創新，包括對 Safari「私密瀏覽」、「通訊安全」和「封閉模式」的重大更新，以及 app 隱私方面的加強。 此外，Apple 推出以隱私和安全為核心設計的新功能，包括「平安通報」、NameDrop 以及 Live Voicemail。

Safari「私密瀏覽」的重大更新

Safari 於數年前便推出私密瀏覽功能。今年，將提供使用者在瀏覽網頁時隔絕追蹤，並阻止可能可以取用使用者裝置的人。進階的追蹤和指紋防護，更進一步協助預防網站使用最新的技術追蹤或辨識出使用者的裝置。「私密瀏覽」視窗也會在未使用時鎖定，讓使用者即使在離開裝置時，仍保持標籤頁開啟。

照片隱私權限升級

一項全新的嵌入式照片選取功能，可以幫助使用者與 app 共享特定照片，同時維持圖庫的其餘部分非公開。當 app 要求存取使用者的整個「照片」圖庫時，將向使用者顯示更多關於即將分享內容的訊息，並針對該設定進行不定期提醒。

「訊息」、「郵件」，以及 Safari「私密瀏覽」中的「連結追蹤保護」

一些網站會在 URL 中添加額外參數，試圖在其他網站中追蹤使用者。現在，這些參數將從使用者在「訊息」和「郵件」分享的連結中移除，但這些連結仍可如常運作。這些參數也將從 Safari「私密瀏覽」的連結中移除。

App 隱私權升級

新工具為開發者提供更多資訊，讓他們更清楚他們在 app 裡使用的第三方軟體開發工具組 (SDKs) 如何使用資料，幫助他們提供更準確的「隱私權說明標籤」。這些改變也藉由支援第三方 SDKs 的簽章，以驗證其安全性和增加另一層防止濫用的保護，進而提升軟體供應鏈的安全性。

以隱私與安全為核心設計的更多功能

「平安通報」讓使用者可以輕鬆讓親友知道他們已安全抵達目的地。使用者啟動後，「平安通報」會自動偵測使用者何時到達了預定目的地，並透過「訊息」通知選定的聯繫人。 如果使用者在途中發生意外狀況，「平安通報」將辨認出使用者並未朝著聲稱的目的地前進，並與他們聯繫。如果他們沒有回應，該功能將與使用者選定的聯絡人分享實用的資訊 ，例如使用者的精準位置、電池電量、行動電話服務狀態，以及上次使用 iPhone 的活動時間。除了在需要時更容易取得幫助外，「平安通報」以隱私權與安全性為主進行設計，並藉由讓使用者選擇與誰共享資訊，包括他們設定的目的地和持續時間，確保使用者的自主控制。使用者可在任何時間結束「平安通報」功能。透用「平安通報」發送的資訊經過端對端加密，因此只有使用者的親友可以讀取，Apple 或任何其他人則無法。

此外，借助 NameDrop享用全新的 AirDrop 體驗，使用者可以將彼此的 iPhone 靠在一起，以便和指定的接收者共享他們的聯絡資訊。使用者還可以選擇他們想要共享的特定聯絡細節——重要的是，可以選擇什麼是不想共享的。使用者也可以同樣的方式共享照片或連結等內容。Apple Watch 使用者也能使用 NameDrop，只需輕點「聯絡人」App 中「我的名片」的「共享」按鍵，或是輕按「我的名片」表面複雜功能，再將 Apple Watch 靠近他人的 Apple Watch。如同所有 AirDrop 體驗，這些新功能透過加密連接，安全地共享內容。

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Live Voicemail 讓使用者更容易知道何時該接聽電話。當有人來電並留下語音訊息時，使用者將看到來電者說話時的即時逐字稿。如果使用者想與來電者通話，他們可以隨時接起電話。當「將未知的來電設為靜音」功能啟用時，未知號碼的來電將直接轉到 Live Voicemail 而不會響鈴。被電信業者偵測為垃圾來電的通話不會進入 Live Voicemail，而是立刻遭到拒接。 這讓使用者能更安心不會錯過重要電話，而且能夠忽略垃圾郵件、詐騙或可能侵犯隱私的電話。歸功於神經網路引擎的強大功能，Live Voicemail 完全在裝置上運行，而且不會與 Apple 共享此資料。

這些功能將在今年秋季以免費軟體更新的形式提供。